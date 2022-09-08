Невірна дружина й елегантна леді. Цікаві факти про Ліз Трасс

Членкиня Консервативної партії Ліз Трасс стала новим прем'єр-міністром Великої Британії і її вже порівнюють із "залізною леді" Маргарет Тетчер.

47-річна Ліз Трасс набрала 81 326 голосів, і перемогла свого опонента Ріші Сунака, який набрав 60 399 голосів на виборах від Консервативної партії. Тепер Ліз переїде до знаменитої резиденції на Даунінг-стріт і кожен її крок уважно вивчатимуть таблоїди.

Порівняння з Маргарет Тетчер, "залізною леді", яка обіймала посаду прем'єр-міністра у 1979—1990 роках, неминуче, і Фокус зібрав найцікавіші факти про Елізабет Трасс, окрім тих, що стосуються її політичного курсу.

Її повне ім'я — Мері Елізабет Трасс.

[ + – ] Ліз Трасс, як справжня британка, віддає перевагу віскі Фото: Instagram elizabeth.truss.mp

Ліз Трасс стала 56-м прем'єр-міністром Сполученого Королівства і лише третьою жінкою, яка обіймає найвищу посаду після Маргарет Тетчер і Терези Мей.

Трасс народилася 26 липня 1975 року в Оксфорді, Англія, в сім'ї Джона Кеннета, професора математики, і Прісцилли Мері Трасс (уродженої Грасбі), медсестри та педагога. Батьки Ліз дотримувалися вкрай лівих поглядів і дітей своїх також зацікавили політикою.

Дивно, але в юності Трасс протестувала проти монархії та політики Маргарет Тетчер із якою її зараз порівнюють.

[ + – ] Ліз Трасс у юності Фото: Instagram elizabeth.truss.mp

"Ми всі припускаємось помилок, у всіх нас були підліткові злопригоди, і це було моїм. Хтось займається сексом, наркотиками і рок-н-ролом, я була в ліберал-демократах. Мені шкода", — говорила Ліз про свої минулі переконання.

Вона вивчала філософію, політику й економіку в Мертон-коледжі в Оксфорді і закінчила його в 1996 році.

У 2000 році вона вийшла заміж за Х'ю О'Лірі, бухгалтера. У них дві доньки: 16-річна Френсіс та 13-річна Ліберті.

[ + – ] Ліз Трасс із чоловіком Х'ю О'Лірі Фото: Instagram elizabeth.truss.mp

Але в Ліз Трасс був роман із колишнім членом парламенту Марком Філдом. Роман тривав 18 місяців і закінчився у 2005 році. 12-річний шлюб Філда закінчився скандальним розлученням, Трасс свій шлюб зберегла.

Вона стала членкинею Консервативної партії у 1996 році, також обіймала посаду держсекретаря із закордонних справ, справ Співдружності та розвитку.

[ + – ] Ліз Трасс і Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України Фото: Instagram elizabeth.truss.mp

Трасс знає, що її порівнюють із Маргарет Тетчер, але неодноразово повідомляла, що вона не є "клоном" знаменитого прем'єр-міністра. При цьому вона успішно успадковує її діловий і стриманий стиль.

Ліз Трасс — активна користувачка соцмереж і регулярно викладає фото в Instagram. Ще нещодавно там було 35 тисяч підписників, але після того, як вона стала прем'єр-міністринею, кількість підписників перевищила 90 тисяч.

Вона ненавидить програвати. Коли Ліз була маленькою, її сім'я часто проводила вечори за настільними іграми, але її молодший брат зізнався, що тільки-но вона розуміла, що виграти в Cluedo або "Монополію" не вийде, вона просто тікала з-за столу.

Стиль Ліз Трасс особливо приваблює журналістів своїм модним стилем. Вона віддає перевагу простим силуетам, яскравим кольорам і затишним англійським пальтам. Також серед її фаворитів брюки-кюлоти і блейзери. Носить вона і блузки з бантами, схожі на ті, які любила Маргарет Тетчер. А туфлі нова прем'єрка Великої Британії обирає на високих, але стійких підборах.