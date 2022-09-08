Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 сентября 2022 года

День, когда лучше потратить энергию на важные задачи и не конфликтовать с окружающими

Овен

Сегодня ваш внутренний потенциал будет очень высок, вы сможете успеть сделать больше, чем планировали. Но при условии — если у вас будет четкий план на весь день.

Телец

День будет благоприятным для переговоров руководством. Вполне возможно повышение по карьерной лестнице. Ваши идеи оценят и внедрят в работу.

Близнецы

Порадуйте сегодня себя чем-то новым: книгой, аксессуаром, гаджетом — неважно. Главное, подарите себе приятные эмоции. На работе сосредоточьтесь на желаемом результате, не распыляйте свои силы на второстепенные задачи.

Рак

Избегайте критики, сегодня она может испортить вам настроение. Лучше не посещать людные места и аккуратно обращаться с острыми предметами. Вечер проведите дома.

Лев

День, когда стоит заняться генеральной уборкой — дома, рабочего места, мыслей в голове. Сохраняйте эмоциональное равновесие и не стройте планов на далекое будущее — наслаждайтесь сегодняшним днем.

Дева

Время размышлений и планирования закончилося — пора приступать к конкретным действиям и максимально вложить силы в работу. Результат порадует. В личных отношениях лучше избегать претензий и обид, замените их хорошим фильмом или совместной прогулкой.

Весы

В этот день вам нужно проявить всю свою коммуникабельность и красноречие, чтобы заручиться поддержкой партнеров по бизнесу. Не стесняйтесь высказывать свои соображения относительно решения важных рабочих вопросов – они окажутся весьма дельными.

Скорпион

Сегодня будет возможность исправить допущенную ранее ошибку и уверенно идти дальше. Избегайте суеты, не вступайте в бессмысленные споры. Ваша энергия пригодится вам в другом, более перспективном деле.

Стрелец

Постарайтесь сегодня ни с кем не выяснять отношения. Лучше проведите день в кругу близких по духу людей. День также благоприятный для совершения крупных бытовых покупок.

Козерог

Сегодня хорошо было бы отдохнуть от всех дел и общества. Проведите день в уединении, очень полезен будет спорт на свежем воздухе.

Водолей

День благоприятен для примирения с людьми, с которыми вас разлучила ссора: даже если она произошла давно, именно сегодня они будут максимально расположены к тому, чтобы понять и простить вас.

Рыбы

Суета не приведет ни к чему хорошему. если сегодня вас попросят о помощи — не отказывайте. Также не бойтесь обратиться за советом к коллегам или друзья — их слова будут для вас ориентиром в принятии решения.

Источник: астрологический прогноз от Марины Скади

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