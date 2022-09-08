Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 вересня 2022 року

День, коли краще витратити енергію на важливі завдання та не конфліктувати з навколишніми.

Овен

Сьогодні ваш внутрішній потенціал буде дуже високим, ви зможете встигнути зробити більше, ніж планували. Але за умови — якщо у вас буде чіткий план на весь день.

Телець

День буде сприятливим для переговорів. Цілком можливе підвищення кар'єрними сходами. Ваші ідеї оцінять та впровадять у роботу.

Близнюки

Порадуйте сьогодні себе чимось новим: книгою, аксесуаром, гаджетом — байдуже. Головне, подаруйте собі приємні емоції. На роботі зосередьтеся на бажаному результаті, не розпорошуйте свої сили на другорядні завдання.

Рак

Уникайте критики, сьогодні вона може зіпсувати вам настрій. Краще не відвідувати людні місця та акуратно поводитися з гострими предметами. Вечір проведіть удома.

Лев

День, коли варто зайнятися генеральним прибиранням — будинку, робочого місця, думок у голові. Зберігайте емоційну рівновагу та не будуйте планів на далеке майбутнє — насолоджуйтесь сьогоднішнім днем.

Діва

Час роздумів і планування закінчився — настав час для конкретних дій і максимально вкласти сили в роботу. Результат потішить. В особистих стосунках краще уникати претензій та образ, замініть їх гарним фільмом чи спільною прогулянкою.

Терези

У цей день вам потрібно проявити всю свою комунікабельність і красномовство, щоб заручитися підтримкою бізнес-партнерів. Не соромтеся висловлювати свої міркування щодо вирішення важливих робочих питань — вони виявляться дуже слушними.

Скорпіон

Сьогодні буде можливість виправити допущену раніше помилку та впевнено йти далі. Уникайте метушні, не вступайте в безглузді суперечки. Ваша енергія стане вам у пригоді в іншій, більш перспективній справі.

Стрілець

Намагайтеся сьогодні ні з ким не з'ясовувати стосунки. Краще проведіть день у колі близьких за духом людей. День також є сприятливим для здійснення великих побутових покупок.

Козеріг

Сьогодні добре було б відпочити від усіх справ і суспільства. Проведіть день на самоті, дуже корисний буде спорт на свіжому повітрі.

Водолій

День сприятливий для примирення з людьми, з якими вас розлучила сварка: навіть якщо вона сталася давно, саме сьогодні вони будуть максимально схильні до того, щоб зрозуміти і пробачити вас.

Риби

Сум'яття не приведе ні до чого доброго. якщо вас попросять про допомогу — не відмовляйте. Також не бійтеся звернутися за порадою до колег чи друзі — їхні слова будуть для вас орієнтиром в ухваленні рішення.

Джерело: астрологічний прогноз від Марини Скаді

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ