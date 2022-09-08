Не держитесь за прошлое! Что говорит таролог про 8 сентября 2022 года?

Карты Таро предвещают интересный, хоть и несколько сложный день. Но практически у всех знаков Зодиака есть прекрасные шансы сделать этот четверг незабываемым и ярким.

ОВЕН

Карта дня "Императрица"

Эта карта несет в себе силу природы, неиссякаемый источник всякой жизни. Не спешите сегодня, постарайтесь узнать что-то новое — эти знания помогут вам двигаться дальше.

ТЕЛЕЦ

Карта дня "Шестерка Денариев"

Шестерка Денариев обозначает такие качества, как готовность прийти на помощь, великодушие и терпимость. Сегодня прекрасный день, чтобы заняться благотворительностью, помочь ближнему.

БЛИЗНЕЦЫ

Карта дня Двойка Жезлов

Двойка жезлов показывает, что мы хотим сохранить нейтральную позицию, однако ситуация вынуждает нас высказаться прямо и недвусмысленно. Постарайтесь четко сформулировать свою точку зрения на важные вопросы, которые сегодня будут обсуждаться.

РАК

Карта дня "Десятка Жезлов"

Десятка жезлов – карта мрачного настроения, показывающая, что мы ожидали слишком многого. Вам нужно успокоиться и призвать на помощь холодный рассудок — он подскажет вам, что ваши дела продвигаются хорошо и успех обязательно будет.

ЛЕВ

Карта дня "Двойка Денариев"

Двойка денариев – это карта игрока, но также карта человека, которому безразлично, какое решение принять. Поэтому сегодня подвергайте сомнению любые привычные аргументы. Это поможет вам не ошибиться.

ДЕВА

Карта дня "Суд"

Карта суда олицетворяет удачное завершение очередного этапа. С легкостью отпустите прошлые проблемы и не вспоминайте больше о них. Силы лучше потратить на новый перспективный проект или же ситуативную задачу.

ВЕСЫ

Карта дня "Восьмерка Денариев"

Хорошее время для начала нового дела. Также удачными будут любые покупки — от мелких до очень значительных. Контролируйте эмоции и не нервничайте по пустякам.

СКОРПИОН

Карта дня "Паж Мечей"

Конкретно ваша карта означает разъяснение, благодаря которому нам вдруг открывается истинный смысл происходящего. Если он вдруг вас разочарует — не расстраивайтесь, это не повлияет ни на одну из сторон вашей жизни.

СТРЕЛЕЦ

Карта дня "Семерка Жезлов"

Карта означает, что мы подверглись нападению сильнейших противников. Сохраняйте спокойствие — у вас много личных качеств, чтобы выйти со спора победителем. Но лучше все же избегать конфликтов.

КОЗЕРОГ

Карта дня "Шестерка Кубков"

Шестерка кубков показывает, что мы постоянно возвращаемся в прошлое и скучаем за ним. Не стоит! У вас прекрасные перспективы в будущем и удачный день сегодняшний.

ВОДОЛЕЙ

Карта дня "Умеренность"

Это карта, которая соответствует состоянию, когда человек чувствует себя, любит себя и находится в гармоничном равновесии с окружающим миром. Наслаждайтесь моментом, подарите свободное время семье, позаботьтесь о тех, кто в этом нуждается.

РЫБЫ

Карта дня "Смерть"

Эта карта означает, что пришло время дать шанс прорасти чему-то новому. Поэтому не держитесь за старые дороги, оглянитесь внимательно вокруг — у вас есть чем заняться и где себя реализовать.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl