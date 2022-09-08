Не тримайтеся за минуле! Що каже таролог про 8 вересня 2022 року?

Карти Таро віщують цікавий, хоч і складний день. Але практично всі знаки Зодіаку мають чудові шанси зробити цей четвер незабутнім і яскравим.

ОВЕН

Карта дня "Імператриця"

Ця карта несе в собі силу природи, невичерпне джерело будь-якого життя. Не поспішайте сьогодні, постарайтеся дізнатися про щось нове — ці знання допоможуть вам рухатися далі.

ТЕЛЕЦЬ

Карта дня "Шістка Денаріїв"

Шістка Денаріїв означає такі якості, як готовність прийти на допомогу, великодушність і терпимість. Сьогодні чудовий день, щоб зайнятися благодійністю, допомогти ближньому.

БЛИЗНЮКИ

Карта дня Двійка Жезлів

Двійка жезлів показує, що хочемо зберегти нейтральну позицію, проте ситуація змушує нас висловитися прямо і недвозначно. Намагайтеся чітко сформулювати свою точку зору на важливі питання, які сьогодні обговорюватимуться.

РАК

Карта дня "Десятка Жезлів"

Десятка жезлів – карта похмурого настрою, що показує, що ми очікували надто багато. Вам потрібно заспокоїтися і покликати на допомогу холодний розум — він підкаже вам, що ваші справи просуваються добре і успіх обов'язково буде.

ЛЕВ

Карта дня "Двійка Денаріїв"

Двійка денаріїв – це карта гравця, але також карта людини, якій байдуже, яке рішення ухвалити. Тому сьогодні ставте під сумнів будь-які звичні аргументи. Це допоможе вам не помилитись.

ДІВА

Карта дня "Суд"

Карта суду втілює вдале завершення чергового етапу. З легкістю відпустіть минулі проблеми та не згадуйте більше про них. Сили краще витратити на новий перспективний проєкт або ситуативне завдання.

ТЕРЕЗИ

Карта дня "Вісімка Денаріїв"

Гарний час для початку нової справи. Також вдалими будуть будь-які покупки від дрібних до дуже значних. Контролюйте емоції і не нервуйте через дрібниці.

СКОРПІОН

Карта дня "Паж Мечів"

Саме ваша карта означає пояснення, завдяки якому нам раптом відкривається справжнє значення того, що відбувається. Якщо він раптом вас розчарує — не засмучуйтесь, це не вплине на жодну зі сторін вашого життя.

СТРІЛЕЦЬ

Карта дня "Сімка Жезлов"

Карта означає, що ми зазнали нападу найсильніших супротивників. Зберігайте спокій — у вас багато особистих якостей, щоб вийти зі спору переможцем. Але краще все ж таки уникати конфліктів.

КОЗЕРІГ

Карта дня "Шістка Кубків"

Шістка кубків показує, що ми постійно повертаємось у минуле і сумуємо за ним. Не варто! У вас чудові перспективи у майбутньому і вдалий день сьогоднішній.

ВОДОЛІЙ

Карта дня "Помірність"

Це карта, яка відповідає стану, коли людина почувається, любить себе і знаходиться в гармонійній рівновазі з навколишнім світом. Насолоджуйтесь моментом, подаруйте вільний час сім'ї, подбайте про тих, хто цього потребує.

РИБИ

Карта дня "Смерть"

Ця карта означає, що настав час дати шанс прорости чогось нового. Тому не тримайтеся за старі дороги, озирніться уважно довкола – у вас є чим зайнятися і де себе реалізувати.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl