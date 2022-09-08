Лев, Рыбы, Скорпион. Топ-3 самых вредных и капризных знаков Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые склонны к сложному и капризному поведению, изменам и мести. Но при этом они великолепны и умны и если встретят "своего" человека будут счастливы и успешны.

Лев

Харизматичные и красивые Львы с детства растут упрямыми и капризными.

Если Лев что-то хочет — он непременно этого будет добиваться и даже настойчиво требовать. Часто — не учитывая интересы других людей и не всегда прилагая усилия. Львы — это капризные дети, даже если им уже 45, 50, 60. Они не любят признавать свои ошибки, до хрипоты доказывая свою правоту. Не терпят, когда ими руководят. Очень сложно идут на компромиссы, стараясь всегда возглавить дело, которым занимаются. В любви Львы часто эгоистичны и склонны легко и просто менять партнеров. Впрочем, если встречают достойного "соперника" стают похожи на ласковых котят.

Рыбы

Рыбы зачастую не умеют принимать решения и брать ответственность за свои поступки. Они романтичны и мечтательны настолько, что иногда кажутся отрешенными от реальности. При этом Рыбы очень талантливы и прекрасно реализуют себя в музыке, живописи, театральном искусстве. Если при этом они встретят прагматичного и умного партнера, который способен будет управлять их бытом и даже подсказывать жизненно важные решения — они будут счастливы и безропотно вручат свою судьбу в руки такого человека. С Рыбами "в разведку" ходить опасно — их нужно просто беззаветно любить и баловать.

Скорпион

Скорпионы умны, расчетливы и эгоистичны, долго помнят обиду. Но главная их черта — амбициозность. Для них не существует препятствий, они всегда достигнут желаемой цели. Возможно, поэтому многие президенты США были рождены под созвездием Скорпиона. Скорпионы надежные друзья — они отдадут последнее, чтобы помочь ближнему, но безжалостно сотрут в порошок соперника. В любви Скорпионы преданные и страстные, но не дай Бог им изменять — это плохо закончится.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ