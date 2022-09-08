Лев, Риби, Скорпіон. Топ 3 найбільш вередливих і примхливих знаків Зодіаку

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які схильні до складної та примхливої поведінки, зрад і помсти. Але при цьому вони чудові та розумні і якщо зустрінуть "свою" людину будуть щасливі й успішні.

Лев

Харизматичні та красиві Леви з дитинства ростуть упертими та примхливими.

Якщо Лев щось хоче — він неодмінно цього домагатиметься і навіть наполегливо вимагатиме. Часто — не зважаючи на інтереси інших людей і не завжди докладаючи зусиль. Леви — це примхливі діти, навіть якщо їм уже 45, 50, 60. Вони не люблять визнавати своїх помилок, до хрипоти доводячи свою правоту. Не терплять, коли ними керують. Дуже складно йдуть на компроміси, намагаючись завжди очолити справу, якою займаються. У коханні Леви часто егоїстичні та схильні легко і просто міняти партнерів. Втім, якщо зустрічають гідного "суперника" стають схожими на лагідних кошенят.

Риби

Риби часто не вміють ухвалювати рішення та брати відповідальність за свої вчинки. Вони романтичні та мрійливі настільки, що іноді здаються відчуженими від реальності. При цьому Риби дуже талановиті та чудово реалізують себе в музиці, живописі, театральному мистецтві. Якщо при цьому вони зустрінуть прагматичного та розумного партнера, який здатний буде керувати їхнім побутом і навіть підказувати життєво важливі рішення — вони будуть щасливі та покірно вручать свою долю у руки такої людини. З Рибами "в розвідку" ходити небезпечно — їх потрібно просто беззавітно любити і балувати.

Скорпіон

Скорпіони розумні, розважливі й егоїстичні, довго пам'ятають образу. Але головна їхня риса — амбітність. Для них не існує перешкод, вони завжди досягнуть бажаної мети. Можливо, тому багато президентів США були народжені під сузір'ям Скорпіона. Скорпіони надійні друзі — вони віддадуть останнє, щоб допомогти ближньому, але безжально зітруть у порошок суперника. У коханні Скорпіони віддані та пристрасні, але не дай Боже їм зраджувати — це погано закінчиться.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ