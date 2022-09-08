Барак и Мишель Обама вернулись в Белый дом, чтобы презентовать собственные портреты

Последний раз церемония проводилась 10 лет назад, так как Дональд Трамп отказался участвовать в открытии портрета

Барак и Мишель Обама вернулись в Белый дом, чтобы торжественно открыть собственные портреты в присутствии нынешнего президента США и первой леди – Джо и Джилл Байден. Конечно от укола в сторону 45-го президента, Дональда Трампа не обошлось. Об этом пишет CNN.

"Как только наше время истекло, мы идем дальше. И все, что осталось в этом святом месте, — это наши добрые дела и эти портреты — портреты, связывающие нашу историю с сегодняшним днем", — отметила Мишель Обама, намекая на ожесточенные протесты Дональда Трампа и его сторонников, когда он проиграл президентские выборы.

[ + – ] Барак и Мишель Обама, Джо и Джилл Байден на открытии портретов Фото: Instagram michelleobama

Бывшая первая леди даже прослезилась, говоря, что никогда не думала о том, что ее портрет будет висеть рядом с портретами Жаклин Кеннеди и Долли Мэдисон.

Впрочем, Барак Обама не был так серьезен и, увидев картины, пошутил, что художница Шэрон Спранг "заставила его жену выглядеть хорошо".

"Такие традиции имеют значение. Не только для тех из нас, кто занимает эти должности, но и для всех, кто участвует в нашей демократии и наблюдает за ней", — сообщила Мишель.

Церемония открытия и презентации портретов бывших президентов не проводилась уже 10 лет. Трамп отказался от нее и отказался присутствовать на инаугурации президента Джо Байдена. Последняя подобная церемония состоялась в 2012 году, когда Обама пригласил Джорджа Буша-младшего и Лору Буш на открытие их потретов.

[ + – ] Мишель Обама с матерью Фото: Instagram michelleobama

На мероприятии присутствовали друзья, бывшие сотрудники Белого дома и мать Мишель Обамы Мэриан Робинсон. Саша и Малия на церемонии не присутствовали.

Портреты Барака и Мишель Обамы написаны в разных стилях.

Роберт Маккарди изобразил 44-го президента в реалистичной манере: стоящим, в черном костюме и светлом галстуке. Художника Шэрон Маккарди написала бывшую первую леди в несколько наивном стиле: сидящей на красном диване в голубом бальном платье.

[ + – ] Барак и Мишель Обама, Джо и Джилл Байден на открытии портретов

"Кто-то однажды сказал мне, что если вы ищете друга в Вашингтоне, то заведите собаку. Нашей семье посчастливилось иметь двух замечательных собак. И еще больше мне повезло, что я провел восемь лет, работая день и ночь, с человеком, который стал для меня настоящим партнером и настоящим другом. Джо, Америке повезло, что ты стал президентом", — сказал Барак Обама, поблагодарив своего бывшего вице-президента за работу.

[ + – ] Барак и Мишель Обама Фото: Instagram michelleobama

А приветствуя бывших сотрудников, он пошутил, что немного разочарован тем, что пока еще никто не назвал своих детей в честь него самого, или в честь Мишель.

Традиционно в Крестовом зале Белого дома размещены два последних президентских портрета: сейчас там висят портреты Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона. Трамп их убрал, когда переехал в Белый дом, но Байден вернул портреты.

Теперь, когда портрет Обамы готов, Клинтону, видимо, придется потесниться.