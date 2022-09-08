Барак та Мішель Обама повернулися до Білого дому, щоб презентувати власні портрети

Востаннє церемонія проводилася 10 років тому, оскільки Дональд Трамп відмовився брати участь у відкритті портрета

Барак і Мішель Обама повернулися до Білого дому, щоб урочисто відкрити власні портрети у присутності нинішнього президента США та першої леді — Джо та Джилл Байден. Звісно, від уколу у бік 45-го президента, Дональда Трампа не обійшлося. Про це пише CNN.

"Щойно наш час минув, ми йдемо далі. І все, що залишилося в цьому святому місці, — це наші добрі справи і ці портрети — портрети, що пов'язують нашу історію з сьогоднішнім днем", — зазначила Мішель Обама, натякаючи на запеклі протести Дональда Трампа та його прихильників, коли він програв президентські вибори.

[ + – ] Барак та Мішель Обама, Джо та Джилл Байден на відкритті портретів Фото: Instagram michelleobama

Колишня перша леді навіть розплакалася, кажучи, що ніколи не думала про те, що її портрет висітиме поруч із портретами Жаклін Кеннеді та Доллі Медісон.

Втім, Барак Обама не був таким серйозним і, побачивши картини, пожартував, що художниця Шерон Спранг "змусила його дружину виглядати добре".

"Такі традиції мають значення. Не лише для тих із нас, хто обіймає ці посади, а й для всіх, хто бере участь у нашій демократії та спостерігає за нею", — повідомила Мішель.

Церемонія відкриття та презентації портретів колишніх президентів не проводилася вже 10 років. Трамп відмовився від неї та відмовився бути присутнім на інавгурації президента Джо Байдена. Остання подібна церемонія відбулася у 2012 році, коли Обама запросив Джорджа Буша-молодшого та Лору Буш на відкриття їхніх портретів.

[ + – ] Мішель Обама з матір'ю Фото: Instagram michelleobama

На заході були присутні друзі, колишні співробітники Білого дому та мати Мішель Обами Меріан Робінсон. Саша та Малія на церемонії не були присутні.

Портрети Барака та Мішель Обами написані у різних стилях.

Роберт Маккарді зобразив 44-го президента в реалістичній манері: стоячи, у чорному костюмі і світлій краватці. Художниця Шерон Маккарді написала колишню першу леді в дещо наївному стилі: Мішель сидить на червоному дивані в блакитній бальній сукні.

[ + – ] Барак та Мішель Обама, Джо та Джилл Байден на відкритті портретів

"Хтось одного разу сказав мені, що якщо ви шукаєте друга у Вашингтоні, то заведіть собаку. Нашій родині пощастило мати двох чудових собак. І ще більше мені пощастило, що я провів вісім років, працюючи день і ніч, з людиною, яка стала для мене справжнім партнером і справжнім другом. Джо, Америці пощастило, що ти став президентом", — сказав Барак Обама, подякувавши своєму колишньому віцепрезиденту за роботу.

[ + – ] Барак та Мішель Обама Фото: Instagram michelleobama

А вітаючи колишніх співробітників, він пожартував, що трохи розчарований тим, що поки що ніхто не назвав своїх дітей на честь нього самого або на честь Мішель.

Традиційно в Хрестовій залі Білого дому розміщено два останні президентські портрети: зараз там висять портрети Джорджа Буша-молодшого та Білла Клінтона. Трамп їх забрав, коли переїхав до Білого дому, але Байден повернув портрети.

Тепер, коли портрет Обами готовий, Клінтону, мабуть, доведеться потіснитися.