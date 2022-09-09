Рыбам - любовь, Близнецам - работа. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 сентября 2022 года

Сегодня звезды будут благосклонны к терпеливым и настойчивым. Впрочем, день благоприятный и для самых откровенных побуждений.

Овен

День непростой, могут возникнуть проблемы с людьми, которых вы считали друзьями. Лучше не давать волю эмоциям и сохранять спокойствие. Проблемы решаться, если вы проявите решительность.

Телец

Советы близких будут дельными и помогут вам в принятии решения. Откажитесь от дальних поездок, если это возможно. Проведите вечер без лишней суеты.

Близнецы

Доверяйте только своим. Не слушайте критиков — они сегодня попытаются вас выбить из колеи. На работе ждут хорошие новости, не бойтесь взять на себя дополнительную ответственность.

Рак

Хороший день для новых начинаний. Старые связи могут быть полезными. Не забывайте про семью — она давно ждет вашего внимания.

Лев

Сегодня ваши конкуренты захотят присвоить ваши успехи. Не конфликтуйте, лучше сосредоточьтесь на результате, который от вас ждут. Вечером позвольте себе расслабится.

Дева

Хороший день для экспериментов. Возможно вам предложат новую должность — соглашайтесь. Звезды обещают хорошее начало для всего нового.

Весы

Не слишком продуктивный день для работы. Поэтому если есть возможность — останьтесь дома и разберитесь с накопившимися домашними хлопотами.

Скорпион

Вас сегодня ждут приятные сюрпризы. Ваш талант по достоинству оценят на работе. В личной жизни фортуна также улыбнется — принимайте все с благодарностью.

Стрелец

Хороший день для покупок и подарков. Сегодня не экономьте на себе, позвольте себе помечтать и отдохнуть. Но растраты все же контролируйте.

Козерог

Благоприятный день для финансовых инвестиций. Возможно, вам поступят выгодные предложения, которые существенно увеличат ваш бюджет. Но не поддавайтесь на соблазны, сохраняйте холодный рассудок.

Водолей

Сегодня могут неожиданно возникнуть трудности, которых вы совсем не ждете. Терпение поможет принять правильное решение. Друзья проявят себя с лучшей стороны, найдите потом возможность отблагодарить их.

Рыбы

Звезды сулят вам щедрый на эмоции день. Если вы хотели кому-то признаться в любви и долго не решались на это — сегодня именно тот день, не упустите возможность.

Источник: астрологический прогноз от Марины Скади

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