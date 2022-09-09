Рибам – кохання, Близнюкам – робота. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 вересня 2022 року

Сьогодні зірки будуть прихильні до терплячих та наполегливих. Втім, день сприятливий і для найвідвертіших спонукань.

Овен

День непростий, можуть виникнути проблеми з людьми, яких ви вважали за друзів. Краще не давати волю емоціям та зберігати спокій. Проблеми вирішуватимуться, якщо ви проявите рішучість.

Телець

Поради близьких будуть слушними та допоможуть вам у прийнятті рішення. Відмовтеся від далеких поїздок, якщо це можливо. Проведіть вечір без зайвої метушні.

Близнюки

Довіряйте лише своїм. Не слухайте критиків — вони сьогодні спробують вас вибити з колії. На роботі чекають хороші новини, не бійтеся взяти на себе додаткову відповідальність.

Рак

Хороший день для нових починань. Старі зв'язки можуть бути корисними. Не забувайте про сім'ю — вона давно чекає на вашу увагу.

Лев

Сьогодні ваші конкуренти захочуть присвоїти ваші успіхи. Не конфліктуйте, краще зосередьтеся на результаті, що від вас чекають. Увечері дозвольте собі розслабитись.

Діва

Хороший день для експериментів. Можливо вам запропонують нову посаду — погоджуйтесь. Зірки обіцяють хороший початок для всього нового.

Терези

Не надто продуктивний день для роботи. Тому якщо є можливість — залиштеся вдома і розберіться з домашніми клопотами, що накопичилися.

Скорпіон

На вас сьогодні чекають приємні сюрпризи. Ваш талант гідно оцінять на роботі. У особистому житті фортуна також усміхнеться — приймайте все з вдячністю.

Стрілець

Гарний день для покупок та подарунків. Сьогодні не заощаджуйте на собі, дозвольте собі помріяти та відпочити. Але розтрати все ж таки контролюйте.

Козеріг

Сприятливий день фінансових інвестицій. Можливо, вам надійдуть вигідні пропозиції, які суттєво збільшать ваш бюджет. Але не піддавайтеся на спокуси, зберігайте холодний розум.

Водолій

Сьогодні можуть зненацька виникнути труднощі, яких ви зовсім не чекаєте. Терпіння допоможе ухвалити правильне рішення. Друзі виявлять себе з кращого боку, знайдіть потім можливість віддячити їм.

Риби

Зірки обіцяють вам щедрий на емоції день. Якщо ви хотіли комусь освідчитися і довго не наважувалися на це — сьогодні саме той день, не проґавте можливість.

Джерело: астрологічний прогноз від Марини Скаді

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ