Откройте сердце переменам! Что говорит таролог про 9 сентября 2022 года?

Карты Таро предвещают начало нового периода для многих знаков и очень интересные знакомства

ОВЕН

Карта дня "Семерка денариев"

Ваши усилия не напрасны — все, к чему вы так долго шли и во что вкладывали силы и энергию возрастет и принесет желаемые результаты. Сохраняйте оптимизм.

ТЕЛЕЦ

Карта дня "Десятка мечей"

Сегодня день, когда соблазны попытаются завладеть вами и диктовать свои условия. не поддавайтесь. Будьте осторожны с конкурентами — они ждут, когда вы проявите слабинку.

БЛИЗНЕЦЫ

Карта дня "Паж денариев"

Эта карта обещает "денежное известие". все, что вам предложат в этот день, обещает большие перспективы. но будьте внимательны к деталям — дьявол прячется именно в них.

РАК

Карта дня "Рыцарь денариев"

Эта карта говорит о том, что вас ждет предложение, которое существенно улучшит ваше финансовое положение. Это может быть новая работа, дополнительный доход или даже выигрыш в лотерею.

ЛЕВ

Карта дня "Верховная жрица"

Сегодня вы можете получить ответы на самые сокровенные вопросы, если прислушаетесь к своей интуиции. А чтобы услышать себя — нужно быть спокойным и уверенным в своих убеждениях.

ДЕВА

Карта дня "Девятка кубков"

День должен быть удивительно позитивным. Но все-таки не забывайте, что помимо отдыха есть еще и обязанности, которым также нужно посвятить время.

ВЕСЫ

"Десятка денариев"

Посвятите день родным и близким. Также хорошо будет задуматься о том, как повысить свое финансовое положение.

СКОРПИОН

Карта дня "Императрица"

Это ваш "день справедливости" — вы можете быть вознаграждены за определенные заслуги, хотя ранее были расстроены из-за того, что вас совершенно не ценят.

СТРЕЛЕЦ

Карта дня "Верховный жрец"

Это карта высшей духовной власти. В пятницу для кого-то вы можете стать большим авторитетом, так как окажете этому человеку полезную услугу. Вам будут благодарны, вас будут хвалить и ставить в пример — принимайте с благодарностью, но не зазнавайтесь.

КОЗЕРОГ

Карта дня "Король жезлов"

Время подумать о собственной самооценке. Не реагируйте болезненно на критику, не занимайтесь самокопанием, не сомневайтесь в себе. У вас достаточно ресурсов, чтобы достичь желаемого.

ВОДОЛЕЙ

Карта дня "Четверка жезлов"

Вам выпала замечательная карта гармонических отношений и плодотворного сотрудничества. Она может означать передышку после успешного завершения дела, флирт, новую любовь и даже помолвку или женитьбу.

РЫБЫ

Карта дня "Башня"

Следите за тем, что вы говорите. Сегодня это особо важно. Не спешите с выводами, не отвечайте на провокационные заявления. Сохраняйте спокойствие и критический взгляд на обычные вещи.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl