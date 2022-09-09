Откройте сердце переменам! Что говорит таролог про 9 сентября 2022 года?
Карты Таро предвещают начало нового периода для многих знаков и очень интересные знакомства
ОВЕН
Карта дня "Семерка денариев"
Ваши усилия не напрасны — все, к чему вы так долго шли и во что вкладывали силы и энергию возрастет и принесет желаемые результаты. Сохраняйте оптимизм.
ТЕЛЕЦ
Карта дня "Десятка мечей"
Сегодня день, когда соблазны попытаются завладеть вами и диктовать свои условия. не поддавайтесь. Будьте осторожны с конкурентами — они ждут, когда вы проявите слабинку.
БЛИЗНЕЦЫ
Карта дня "Паж денариев"
Эта карта обещает "денежное известие". все, что вам предложат в этот день, обещает большие перспективы. но будьте внимательны к деталям — дьявол прячется именно в них.
РАК
Карта дня "Рыцарь денариев"
Эта карта говорит о том, что вас ждет предложение, которое существенно улучшит ваше финансовое положение. Это может быть новая работа, дополнительный доход или даже выигрыш в лотерею.
ЛЕВ
Карта дня "Верховная жрица"
Сегодня вы можете получить ответы на самые сокровенные вопросы, если прислушаетесь к своей интуиции. А чтобы услышать себя — нужно быть спокойным и уверенным в своих убеждениях.
ДЕВА
Карта дня "Девятка кубков"
День должен быть удивительно позитивным. Но все-таки не забывайте, что помимо отдыха есть еще и обязанности, которым также нужно посвятить время.
ВЕСЫ
"Десятка денариев"
Посвятите день родным и близким. Также хорошо будет задуматься о том, как повысить свое финансовое положение.
СКОРПИОН
Карта дня "Императрица"
Это ваш "день справедливости" — вы можете быть вознаграждены за определенные заслуги, хотя ранее были расстроены из-за того, что вас совершенно не ценят.
СТРЕЛЕЦ
Карта дня "Верховный жрец"
Это карта высшей духовной власти. В пятницу для кого-то вы можете стать большим авторитетом, так как окажете этому человеку полезную услугу. Вам будут благодарны, вас будут хвалить и ставить в пример — принимайте с благодарностью, но не зазнавайтесь.
КОЗЕРОГ
Карта дня "Король жезлов"
Время подумать о собственной самооценке. Не реагируйте болезненно на критику, не занимайтесь самокопанием, не сомневайтесь в себе. У вас достаточно ресурсов, чтобы достичь желаемого.
ВОДОЛЕЙ
Карта дня "Четверка жезлов"
Вам выпала замечательная карта гармонических отношений и плодотворного сотрудничества. Она может означать передышку после успешного завершения дела, флирт, новую любовь и даже помолвку или женитьбу.
РЫБЫ
Карта дня "Башня"
Следите за тем, что вы говорите. Сегодня это особо важно. Не спешите с выводами, не отвечайте на провокационные заявления. Сохраняйте спокойствие и критический взгляд на обычные вещи.
Источник: прогноз таро от Анжелы Перл