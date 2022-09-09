Відкрийте серце змінам! Що каже таролог про 9 вересня 2022 року?

Карти Таро віщують початок нового періоду для багатьох знаків і дуже цікаві знайомства.

ОВЕН

Карта дня "Сімка пентаклів"

Ваші зусилля не марні — все, до чого ви так довго йшли та в що вкладали сили й енергію, зросте та принесе бажані результати. Зберігайте оптимізм.

ТЕЛЕЦЬ

Карта дня "Десятка мечів"

Сьогодні день, коли спокуси спробують заволодіти вами й диктувати свої умови. Не піддавайтеся. Будьте обережні з конкурентами — вони чекають, коли ви виявите слабинку.

БЛИЗНЮКИ

Карта дня "Паж пентаклів"

Ця карта обіцяє "грошову звістку". Все, що вам запропонують цього дня, обіцяє великі перспективи, але будьте уважні до деталей — диявол ховається саме в них.

РАК

Карта дня "Лицар пентаклів"

Ця карта говорить про те, що на вас чекає пропозиція, яка істотно покращить ваше фінансове становище. Це може бути нова робота, додатковий дохід чи навіть виграш у лотерею.

ЛЕВ

Карта дня "Верховна жриця "

Сьогодні ви можете отримати відповіді на найпотаємніші запитання, якщо прислухаєтеся до своєї інтуїції. А щоб почути себе, треба бути спокійним і впевненим у своїх переконаннях.

ДІВА

Карта дня "Дев'ятка кубків"

День має бути напрочуд позитивним. Але все-таки не забувайте, що, крім відпочинку, є ще й обов'язки, яким також потрібно присвятити час.

ТЕРЕЗИ

"Десятка пентаклів"

Присвятіть рідним і близьким. Також добре задуматися про те, як підвищити своє фінансове становище.

СКОРПІОН

Карта дня "Імператриця"

Це ваш "день справедливості" — ви можете бути винагороджені за певні заслуги, хоча раніше були засмучені тому, що вас абсолютно не цінують.

СТРІЛЕЦЬ

Карта дня "Верховний жрець"

Це карта вищої духовної влади. У п'ятницю для когось ви можете стати великим авторитетом, тому що надаєте цій людині корисну послугу. Вам будуть вдячні, вас хвалитимуть і ставитимуть за приклад — приймайте з вдячністю, але не зазнавайтеся.

КОЗЕРІГ

Карта дня "Король жезлів"

Час подумати про свою самооцінку. Не реагуйте болісно на критику, не займайтеся самокопанням, не сумнівайтеся в собі. У вас достатньо ресурсів, щоб досягти бажаного.

ВОДОЛІЙ

Карта дня "Четвірка жезлів"

Вам випала чудова карта гармонійних стосунків і плідної співпраці. Вона може означати перепочинок після успішного завершення справи, флірт, нове кохання та навіть заручини або одруження.

РИБИ

Карта дня "Вежа"

Слідкуйте за тим, що ви кажете. Сьогодні це особливо важливо. Не поспішайте з висновками, не відповідайте на провокаційні заяви. Зберігайте спокій і критичний погляд на звичайні речі.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl