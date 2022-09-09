Топ-5 знаков Зодиака, которые с легкостью могут изменить партнеру

Астрологи выделяют пять знаков Зодиака, которые отличаются от других своей эмоциональностью, романтичностью и желанием нравится противоположному полу. Часто это приводит к изменам в парах. Конечно, к такому материалу можно относиться с юмором, однако проверьте — нет ли в этом списке вашей половинки.

Овен

Люди, рожденные под этим знаком, романтичны и эмоциональны. Они верят в любовь с первого взгляда, признают платонические чувства, но часто идут на поводу телесной слабости. Ими руководит страсть — так сильно, что зачастую затмевает все рациональные доводы и моральные принципы. Впрочем, контролировать страсть Овны не стремятся. Мужчины-Овны азартны, им важен процесс завоевания женщины, после этого интерес к ней заметно угасает. Женщины-Овны также способны закрутить роман на стороне, но для них это занятие от скуки или просто женское любопытство.

Рак

Раки терпеть не могут рутину и скуку, поэтому развлекаются, как умеют. Часто — ища кого-то на стороне. Мужчину-Рака нужно постоянно хвалить, восхищаться ним, подчеркивать его индивидуальность — тогда он будет более сдержан и не так падок на соблазны. Женщины-Раки часто изменяют после того, как разочаруются в своем партнере.

Весы

В большинстве случае Весы — хорошие семьянины, любящие и заботливые родители, мудры и рассудительны. При этом параллельно могут иметь другую семью и тщательно это скрывать. Когда обман раскрыт — легко уходят, возможно из двух семей сразу и беззаботно ищут новые отношения. Женщины-Весы также могут изменять, поскольку больше всего любят находится в центре внимания и нравятся мужчинам.

Стрелец

Стрельцы — адреналинозависимые люди, им скучно жить без приключений, острых эмоций, ярких впечатлений. Измену они считают невинной шалостью, способной подарить весь спектр эмоций. Иногда роман на стороне перерастает в чувства серьезные и Стрельцы-мужчины могут уйти из семьи. Но в большинстве случаев их "походы на сторону" — это приключения на одну ночь. Женщины-Стрельцы обожают свободу. Они любят блистать и веселиться, а верность для них — чувство обязательное, но только после того, как представительницы этого знака влюбятся всерьез.

Рыбы

Рыбы любят преувеличивать, приукрашивать, создавать параллельную реальность. Тоже самое происходит и в любви. Малейшее разочарование в партнере Рыбы-мужчины расценивают как необходимость искать отношения на стороне. Более того, они готовы изменять даже имея прекрасные отношения — просто для того, чтобы получить дополнительные эмоции, острые ощущения. Но вот из семей никогда не уходят. Женщины-Рыбы постоянно нуждаются во внимании, ждут комплиментов. Если от своего партнера они это не получают — легко могут поискать желаемое на стороне.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ