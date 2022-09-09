Топ-5 знаків Зодіаку, які легко можуть зрадити партнеру

Астрологи виділяють п'ять знаків Зодіаку, які відрізняються від інших своєю емоційністю, романтичністю та бажанням подобається протилежній статі. Часто це призводить до зрад у парах. Звичайно, до такого матеріалу можна ставитися з гумором, проте перевірте, чи немає в цьому списку вашої половинки.

Овен

Люди, народжені під цим знаком, романтичні й емоційні. Вони вірять у кохання з першого погляду, визнають платонічні почуття, але часто йдуть на поводі тілесної слабкості. Ними керує пристрасть — так сильно, що найчастіше затьмарює всі раціональні докази та моральні принципи. Втім, контролювати пристрасть Овни не прагнуть. Чоловіки-Овни азартні, їм важливий процес завоювання жінки, після чого інтерес до неї помітно згасає. Жінки-Овни також здатні закрутити роман на стороні, але для них це заняття від нудьги чи просто жіноча цікавість.

Рак

Раки терпіти не можуть рутину та нудьгу, тож розважаються, як уміють. Часто шукаючи когось на боці. Чоловіка-Рака потрібно постійно хвалити, захоплюватися ним, наголошувати на його індивідуальності — тоді він буде стриманіший і не такий ласий на спокуси. Жінки-Раки часто зраджують після того, як розчаруються у своєму партнері.

Терези

У більшості випадків Терези — хороші сім'янини, люблячі й турботливі батьки, мудрі та розважливі. При цьому паралельно можуть мати іншу родину та ретельно це приховувати. Коли обман розкритий — легко йдуть, можливо, з двох сімей відразу та безтурботно шукають нові стосунки. Жінки-Терези також можуть зраджувати, оскільки найбільше люблять перебувати в центрі уваги та подобаються чоловікам.

Стрілець

Стрільці — адреналінозалежні люди, їм нудно жити без пригод, гострих емоцій, яскравих вражень. Зраду вони вважають безневинною витівкою, здатною подарувати весь спектр емоцій. Іноді роман на боці переростає в серйозні почуття, і Стрільці-чоловіки можуть піти з родини. Але здебільшого їхні "походи на сторону" — це пригоди на одну ніч. Жінки-Стрільці люблять волю. Вони люблять сяяти й веселитися, а вірність для них — почуття обов'язкове, але тільки після того, як представниці цього знаку закохуються всерйоз.

Риби

Риби люблять перебільшувати, прикрашати, створювати паралельну дійсність. Те саме відбувається і в коханні. Найменше розчарування в партнері Риби-чоловіки розцінюють як необхідність шукати стосунки на стороні. Крім того, вони готові зраджувати навіть маючи прекрасні стосунки просто для того, щоб отримати додаткові емоції, гострі відчуття. Але із сімей ніколи не йдуть. Жінки-Риби постійно потребують уваги, чекають на компліменти. Якщо від свого партнера вони це не одержують, то легко можуть пошукати бажане на стороні.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ