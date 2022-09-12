Что говорит таролог про 12 сентября 2022 года?
Кому стоит строить большие планы, а кому нужно быть осторожным – прогноз таро для всех знаков зодиака на 12 сентября.
Овен – Паж жезлов
Идеальный день для начала нового дела. Это может быть хорошее предложение по работе или личная встреча, которая перерастет в серьезные отношения.
Телец – Дама денариев
Наберитесь терпения и не поддавайтесь на провокации конкурентов. Удача будет на вашей стороне.
Близнецы – Дама мечей
Хорошее время избавиться от старых проблем. Не конфликтуйте, лучше сосредоточьтесь на результате, который от вас ждут. Вечером позвольте себе расслабится.
Рак – Рыцарь жезлов
Доверяйте только своим. Не слушайте критиков — они сегодня попытаются вас выбить из колеи. На работе ждут хорошие новости, не бойтесь взять на себя дополнительную ответственность.
Лев – Десятка кубков
Возможно именно сегодня вы встретите свою любовь. Будьте внимательны к знакам судьбы — они подскажут верное решение. У вас будет причина для радости.
Дева – Паж денариев
Эта карта означает начальную стадию материального предприятия. Возможно, вы начинаете мастерить физический объект или начинаете проект, включающий садоводство, питание, диету и физкультуру.
Весы – Двойка кубков
Советы близких будут дельными и помогут вам в принятии решения. прислушайтесь к ним и если надо — попросите помощи. Проведите вечер без лишней суеты.
Скорпион – Пятерка жезлов
Вы должны быть собраны и внимательны. Возможно, придется пройти какие-то испытания, чтобы подтвердить свои умения и статус. Если вы будете собранным и уверенным – все получится.
Стрелец – Четверка кубков
Сегодня вам будет казаться, что жизнь свернула с удачной колеи. Это не так и вскоре пессимизм пройдет. У вас впереди очень успешный проект и новая яркая любовь.
Козерог – Король кубков
Постарайтесь не подавлять свои эмоции, делитесь с близкими вашими мыслями и что вас беспокоит и проявляйте свою любовь и заботу.
Водолей – Четверка денариев
Вы излишне сконцентрированы на чем-то, что на самом деле препятствует исполнению задуманного. Поэтому возможно результат не будет соответствовать ожиданиям.
Рыбы – Туз денариев
Очень сильный аркан, который сулит удачу. Подумайте про долгосрочные планы, в частности про карьерные моменты и крупные вложения, ведь сейчас удачное время для фундамента чего-то масштабного.
Источник: прогноз таро от Анжелы Перл