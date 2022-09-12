Що каже таролог про 12 вересня 2022 року?

Комусь варто будувати великі плани, а комусь потрібно бути обережним — прогноз таро для всіх знаків зодіаку на 12 вересня.

Овен — Паж жезлів

Ідеальний день для початку нової справи. Це може бути хороша пропозиція щодо роботи або особиста зустріч, яка переросте в серйозні стосунки.

Телець — Дама пентакців

Наберіться терпіння та не піддавайтеся на провокації конкурентів. Успіх буде на вашому боці.

Близнюки — Дама мечів

Гарний час позбутися старих проблем. Не конфліктуйте, краще зосередьтеся на результаті, якого від вас чекають. Увечері дозвольте собі розслабитися.

Рак — Лицар жезлів

Довіряйте лише своїм. Не слухайте критиків — вони сьогодні спробують вас вибити з колії. На роботі чекають хороші новини, не бійтеся взяти на себе додаткову відповідальність.

Лев — Десятка кубків

Можливо, саме сьогодні ви зустрінете своє кохання. Будьте уважні до знаків долі, вони підкажуть правильне рішення. Ви матимете причину для радості.

Діва — Паж пентаклів

Ця карта означає початкову стадію матеріального підприємства. Можливо, ви починаєте робити фізичний об'єкт або починаєте проєкт, що включає садівництво, харчування, дієту й фізкультуру.

Ваги — Двійка кубків

Поради близьких будуть слушними та допоможуть вам в ухваленні рішення. Прислухайтеся до них і, якщо треба, попросіть допомоги. Проведіть вечір без зайвої метушні.

Скорпіон — П'ятірка жезлів

Ви повинні бути зібрані й уважні. Можливо, доведеться пройти якісь випробування, щоб підтвердити свої вміння та статус. Якщо ви будете зібраними та впевненими — все вийде.

Стрілець — Четвірка кубків

Сьогодні вам здаватиметься, що життя повернуло з вдалої колії. Це не так, і незабаром песимізм пройде. У вас попереду дуже успішний проєкт і нове яскраве кохання.

Козеріг — Король кубків

Постарайтеся не придушувати свої емоції, діліться з вашими близькими думками й тим, що вас турбує, і проявляйте свою любов і турботу.

Водолій — Четвірка пентаклів

Ви надмірно сконцентровані на чомусь, що насправді перешкоджає виконанню задуманого. Тому, можливо, результат не відповідатиме очікуванням.

Риби — Туз пентаклів

Дуже сильний аркан, який обіцяє удачу. Подумайте про довгострокові плани, зокрема про кар'єрні моменти й великі вкладення, адже зараз вдалий час для фундаменту чогось масштабного.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl