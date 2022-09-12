Що каже таролог про 12 вересня 2022 року?
Комусь варто будувати великі плани, а комусь потрібно бути обережним — прогноз таро для всіх знаків зодіаку на 12 вересня.
Овен — Паж жезлів
Ідеальний день для початку нової справи. Це може бути хороша пропозиція щодо роботи або особиста зустріч, яка переросте в серйозні стосунки.
Телець — Дама пентакців
Наберіться терпіння та не піддавайтеся на провокації конкурентів. Успіх буде на вашому боці.
Близнюки — Дама мечів
Гарний час позбутися старих проблем. Не конфліктуйте, краще зосередьтеся на результаті, якого від вас чекають. Увечері дозвольте собі розслабитися.
Рак — Лицар жезлів
Довіряйте лише своїм. Не слухайте критиків — вони сьогодні спробують вас вибити з колії. На роботі чекають хороші новини, не бійтеся взяти на себе додаткову відповідальність.
Лев — Десятка кубків
Можливо, саме сьогодні ви зустрінете своє кохання. Будьте уважні до знаків долі, вони підкажуть правильне рішення. Ви матимете причину для радості.
Діва — Паж пентаклів
Ця карта означає початкову стадію матеріального підприємства. Можливо, ви починаєте робити фізичний об'єкт або починаєте проєкт, що включає садівництво, харчування, дієту й фізкультуру.
Ваги — Двійка кубків
Поради близьких будуть слушними та допоможуть вам в ухваленні рішення. Прислухайтеся до них і, якщо треба, попросіть допомоги. Проведіть вечір без зайвої метушні.
Скорпіон — П'ятірка жезлів
Ви повинні бути зібрані й уважні. Можливо, доведеться пройти якісь випробування, щоб підтвердити свої вміння та статус. Якщо ви будете зібраними та впевненими — все вийде.
Стрілець — Четвірка кубків
Сьогодні вам здаватиметься, що життя повернуло з вдалої колії. Це не так, і незабаром песимізм пройде. У вас попереду дуже успішний проєкт і нове яскраве кохання.
Козеріг — Король кубків
Постарайтеся не придушувати свої емоції, діліться з вашими близькими думками й тим, що вас турбує, і проявляйте свою любов і турботу.
Водолій — Четвірка пентаклів
Ви надмірно сконцентровані на чомусь, що насправді перешкоджає виконанню задуманого. Тому, можливо, результат не відповідатиме очікуванням.
Риби — Туз пентаклів
Дуже сильний аркан, який обіцяє удачу. Подумайте про довгострокові плани, зокрема про кар'єрні моменти й великі вкладення, адже зараз вдалий час для фундаменту чогось масштабного.
Джерело: прогноз таро від Анжели Перл