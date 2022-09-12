Знаки Зодиака, у которых на этой неделе начнется "белая полоса".

Ракам, Скорпионам и Стрельцам период с 12 по 18 сентября сулит личные и рабочие приятности, которых они так долго ждали.

Стрелец

Астрологи говорят, что для ожидаемого успеха придется потрудится, но результат очень порадует вас и окружающих. Вы сможете найти выход из сложных ситуаций легким и быстрым способом, который на поверхности. В конце недели можно смело отдохнуть и расслабиться.

Рак

Эта неделя будет полна приятных неожиданностей и сюрпризов. Реагируйте спокойно, помните, что вы их заслужили своим ожиданием. Также на этой неделе возможна дополнительная нагрузка, но вы справитесь со всем.

Скорпион

Вас ждет период удач на работе, но не без ваших усилий. Постарайтесь быть максимально внимательным и сосредоточенным, и дела сразу пойдут вверх. Также вас ждут новые знакомства, которые вас очень порадуют.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ