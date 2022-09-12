Знаки Зодіаку, в яких цього тижня розпочнеться "біла смуга"

Ракам, Скорпіонам і Стрільцям період із 12 по 18 вересня обіцяє особисті й робочі приємності, на які вони так довго чекали.

Стрілець

Астрологи кажуть, що для очікуваного успіху доведеться попрацювати, але результат дуже порадує вас і оточення. Ви зможете знайти вихід зі складних ситуацій легким і швидким способом, який лежатиме на поверхні. Наприкінці тижня можна сміливо відпочити й розслабитися.

Рак

Цей тиждень буде сповнений приємних несподіванок і сюрпризів. Реагуйте спокійно, пам'ятайте, що ви заслужили на них своїм очікуванням. Також на цьому тижні можливе додаткове навантаження, але ви впораєтеся з усім.

Скорпіон

На вас чекає період успіхів на роботі, але не без ваших зусиль. Постарайтеся бути максимально уважними та зосередженими, і справи одразу підуть угору. Також на вас чекають нові знайомства, які вас дуже порадують.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ