Панамы, береты и капоры. Топ-5 модных головных уборов осень-зима 2022

В тренде осеннего сезона яркие береты, балаклавы, кепки почтальона.

Головные уборы — обязательная составляющая гардероба в холодное время года. В новом осенне-зимнем сезоне актуальными будут яркие береты, меховые панамы, уютные капоры, вязаные балаклавы, а также популярные когда-то кепки почтальона. Фокус собрал главные тренды головных уборов 2022 года.

Панамы

Один из наиболее устойчивых трендов — панамы. Этот аксессуар не первый сезон остается актуальным, причем как для теплого времени года, так и для холодного. Осенью-зимой 2022-2023 года ультрамодными будут панамы из экологических материалов — экокожи, искусственного меха, денима, а также головные уборы с анималистичным принтом, тай-дай и пэчворк. Также в трендах меховые панамки.

Капоры

Еще один уютный тренд — элегантный вязаный капор. В этом сезоне актуальны как модели базовых цветов — серого, черного, бежевого, так и яркие решения. Цветной капор усилит повседневный аутфит и сделает нарядным любой образ.

Береты

Особенно стильными этой осенью считаются береты из экокожи как классического черного оттенка, так и ярких тонов. Подобные аксессуары смотрятся эффектно и дорого, к тому же с ними образ выглядит более фактурным и безусловно модным. Впрочем, актуальными остаются не только кожаные береты, но и береты из фетра ярких цветов.

Бейсболка

Этот головной убор давно перестал быть частью спортивного аутфита. Бейсболку можно носить не только со свитшотами и худи, создавая более расслабленный образ, но и с классическими жакетами, строгими рубашками и платьями. Такой головной убор подойдет к модным этой осенью тренчам.

Балаклава

Довольно необычный головной убор, который, на первый взгляд больше подходит для лыжных прогулок. Но не стоит торопиться с выводами. Дизайнеры рекомендуют присмотреться к ярким балаклавам, которые очень стильно дополнят образ с классическим пальто или оверсайз курткой и к тому же не дадут вам замерзнуть в дождливую ветреную погоду.

Кепка почтальона

Осенью в моду вернулась кепка почтальона, которую так любили носить селебрити изв 2000х. Дизайнеры рекомендуют сочетать этот головной убор со свитерами с открытыми плечами, жакетами, туниками и водолазками.

Фокус ранее писал о самых модных вариантах верхней одежды осенью 2022.