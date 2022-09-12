Панами, берети та капори. Топ 5 модних головних уборів осінь-зима 2022

У тренді осіннього сезону яскраві берети, балаклави, кепки листоноші.

Головні убори — обов'язкова складова гардероба в холодну пору року. В новому осінньо-зимовому сезоні актуальними будуть яскраві берети, хутряні панами, затишні капори, трикотажні балаклави, а також популярні колись кепки листоноші. Фокус зібрав головні тренди головних уборів 2022 року.

Панами

Один із найбільш стійких трендів — панами. Цей аксесуар не перший сезон залишається актуальним, причому як для теплої пори року, так і для холодної. Восени-взимку 2022-2023 року ультрамодними будуть панами з екологічних матеріалів — екошкіри, штучного хутра, деніму, а також головні убори з анімалістичним принтом, тай-дай та печворк. Також у трендах хутряні панамки.

Капори

Ще один затишний тренд — елегантний в'язаний капор. Цього сезону актуальні як моделі базових кольорів — сірого, чорного, бежевого — так і яскраві рішення. Кольоровий капор посилить повсякденний аутфіт і зробить ошатним будь-який образ.

Берети

Особливо стильними цієї осені вважаються берети з екошкіри як класичного чорного відтінку, так і яскравих тонів. Такі аксесуари виглядають ефектно та дорого, до того ж з ними образ виглядає фактурнішим і безумовно модним. Втім, актуальними залишаються не лише шкіряні берети, а й берети із фетру яскравих кольорів.

Бейсболка

Цей головний убір давно перестав бути частиною спортивного аутфіту. Бейсболку можна носити не тільки зі світшотами та худими, створюючи більш розслаблений образ, але й з класичними жакетами, строгими сорочками та сукнями. Такий головний убір підійде до модних цієї осені тренчів.

Балаклава

Досить незвичайний головний убір, який, на перший погляд, більше підходить для лижних прогулянок. Але не варто поспішати з висновками. Дизайнери рекомендують придивитися до яскравих балаклав, які дуже стильно доповнять образ із класичним пальто або оверсайз курткою і до того ж не дадуть вам замерзнути у дощову вітряну погоду.

Кепка листоноші

Восени в моду повернулася кепка листоноші, яку так любили носити селебріті з 2000-х. Дизайнери рекомендують поєднувати цей головний убір зі светрами з відкритими плечима, жакетами, туніками та водолазками.

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