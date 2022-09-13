13 сентября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня лучше не делать

День, когда улетают журавли на юг, а люди запасаются полезными ягодами и овощами

Что случилось в этот день?

13 сентября православная церковь празднует возложение пояса Пресвятой Богородицы. А также чтит память мученика Киприана епископа Карфагенского.

Также 13 сентября отмечают День программиста.

Что нельзя делать 13 сентября?

► ходить на болота

► собирать клюкву

► тяжело работать

► одалживать деньги

► ругаться

► оскорблять людей

Народные поверья:

► В народе говорили: до 13 сентября клюкву собирать нельзя — это может навлечь большую беду

► В этот день хозяйки пекли пироги с клюквой

► С огородов убирали урожай картофеля, свеклы, моркови

► С 13 сентября журавли улетают на юг

День ангела празднуют:

Дмитрий, Александр Геннадий, Владимир и Михаил

Кто родился 13 сентября?

1876 — Шервуд Андерсон, американский писатель

1766 — Сэмюэл Уилсон, американский торговец, благодаря которому родился национальный символ Америки — Дядя Сэм.

1905 — Клодет Кольбер, американская актриса, обладательница "Оскара"