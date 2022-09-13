13 сентября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня лучше не делать
День, когда улетают журавли на юг, а люди запасаются полезными ягодами и овощами
Что случилось в этот день?
13 сентября православная церковь празднует возложение пояса Пресвятой Богородицы. А также чтит память мученика Киприана епископа Карфагенского.
Также 13 сентября отмечают День программиста.
Что нельзя делать 13 сентября?
► ходить на болота
► собирать клюкву
► тяжело работать
► одалживать деньги
► ругаться
► оскорблять людей
Народные поверья:
► В народе говорили: до 13 сентября клюкву собирать нельзя — это может навлечь большую беду
► В этот день хозяйки пекли пироги с клюквой
► С огородов убирали урожай картофеля, свеклы, моркови
► С 13 сентября журавли улетают на юг
День ангела празднуют:
Дмитрий, Александр Геннадий, Владимир и Михаил
Кто родился 13 сентября?
1876 — Шервуд Андерсон, американский писатель
1766 — Сэмюэл Уилсон, американский торговец, благодаря которому родился национальный символ Америки — Дядя Сэм.
1905 — Клодет Кольбер, американская актриса, обладательница "Оскара"