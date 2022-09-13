13 вересня 2022 року: чим цікавий цей день і що сьогодні краще не робити
День, коли відлітають журавлі на південь, а люди запасаються корисними ягодами та овочами.
Що сталося цього дня?
13 вересня православна церква святкує покладання пояса Пресвятої Богородиці. А також вшановує пам'ять мученика Кипріана єпископа Карфагенського.
Також 13 вересня відзначають День програміста.
Що не можна робити 13 вересня?
► ходити на болота
► збирати журавлину
► важко працювати
► позичати гроші
► сваритися
► ображати людей
Народні повір'я:
► У народі говорили: до 13 вересня журавлину збирати не можна — це може спричинити велике лихо.
► Цього дня господині пекли пироги з журавлиною
► З городів збирали врожай картоплі, буряків, моркви.
► З 13 вересня журавлі відлітають на південь
День ангела святкують:
Дмитро, Олександр, Геннадій, Володимир та Михайло
Хто народився 13 вересня?
1876 — Шервуд Андерсон, американський письменник
1766 — Семюел Вілсон, американський торговець, завдяки якому народився національний символ Америки — Дядько Сем.
1905 — Клодет Кольбер, американська акторка, володарка "Оскара"