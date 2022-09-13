13 вересня 2022 року: чим цікавий цей день і що сьогодні краще не робити

День, коли відлітають журавлі на південь, а люди запасаються корисними ягодами та овочами.

Що сталося цього дня?

13 вересня православна церква святкує покладання пояса Пресвятої Богородиці. А також вшановує пам'ять мученика Кипріана єпископа Карфагенського.

Також 13 вересня відзначають День програміста.

Що не можна робити 13 вересня?

► ходити на болота

► збирати журавлину

► важко працювати

► позичати гроші

► сваритися

► ображати людей

Народні повір'я:

► У народі говорили: до 13 вересня журавлину збирати не можна — це може спричинити велике лихо.

► Цього дня господині пекли пироги з журавлиною

► З городів збирали врожай картоплі, буряків, моркви.

► З 13 вересня журавлі відлітають на південь

День ангела святкують:

Дмитро, Олександр, Геннадій, Володимир та Михайло

Хто народився 13 вересня?

1876 — Шервуд Андерсон, американський письменник

1766 — Семюел Вілсон, американський торговець, завдяки якому народився національний символ Америки — Дядько Сем.

1905 — Клодет Кольбер, американська акторка, володарка "Оскара"