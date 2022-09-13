Бомберы, косухи, ветровки. Топ-5 модных курток осенью 2022

В тренде бомперы, ветровки, кожаные косухи, а также анораки.

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Куртка — базовая вещь, которая присутствует в гардеробе любой модницы. Осенью такая верхняя одежда — мастхэв. Она становится основной частью любого образа, а также защищает от дождливой погоды. Фокус выбрал тренды осени 2022, которые помогут выбрать модель по вкусу.

Бомбер

Удобный и стильный вариант для осени — теплый бомбер. Такая верхняя одежда не даст замерзнуть в дождливую ветреную погоду. Бомберы практически не выходят из моды, а потому это выгодная инвестиция в гардероб, которая может послужить вам не один сезон. Куртка-бомбер подойдет как для осени, так и для холодного зимнего сезона.

Анорак

Легкая куртка с капюшоном в спортивном стиле — то, что нужно модницам этой осенью. Такую верхнюю одежду можно носить не только с джинсами и худи, но и с любой другой одеждой в стиле кэжуал. Образ уместно дополнить кроссовками или ботинками на каблуке. Анорак похож на ветровку, а потому скорее подойдет для не слишком холодной погоды.

Кожаная косуха

Хит сезона — косуха из грубой кожи. Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на классические байкерские модели с металлической фурнитурой, эффектом "старения" и в стиле оверсайз. Косуха хорошо сочетается как с повседневными аутфитами — джинсами, рубашками, худи, так и с праздничными образами — нарядными платьями, стильными костюмами. Косуху можно носить даже зимой, если позволяет погода, утеплившись худи.

Стеганая куртка

Стеганые куртки остаются популярными в осенне-зимнем сезоне. Они привлекают модниц сочетаем разных фактур – стеганой и обычной ткани или экокожи, а потому не выходят из моды который сезон. Этой осенью в моде как куртки классических оттенков, так и яркие модели. Все зависит от ваших предпочтений.

Ветровка

Отличный вариант для теплой осени — легкая ветровка. Такая куртка отлично защитит от дождя и ветра и подойдет тем модницам, кому по душе спортивный стиль. В новых коллекциях представлены ветровки ярких оттенков, украшенные модными принтами. Главное правило — выбирайте оверсайз модели. Они отлично подойдут для не сдающей позиции многослойности.

Фокус ранее писал о том, какие тренчи будут актуальными осенью 2022 года.