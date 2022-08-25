Топ-5 тренчей, которые подойдут к осеннему гардеробу

В моде оверсайз модели, а также тренчи в клетку и ярких цветов.

Тренч — универсальный предмет гардероба, так как он подходит практически любому образу и одинаково хорошо смотрится как с кроссовками, так и с туфлями на каблуках. Его считают очень практичной одеждой, так как плащ отлично отталкивает влагу и защищает от ветра, что особенно актуально в осеннее время года.

Предлагаем актуальные модели, которые помогут выбрать идеальный тренч.

Классический бежевый

Классический тренчкот — одна из самых популярных моделей, ставшая классикой. Такой плащ чаще всего выполнен в средней длине и бежевом цвете и отлично сочетается с любым гардеробом. Классический тренч станет идеальным завершением офисного лука в сочетании с брючным костюмом, брюками и рубашкой или платьем-футляром, подойдет к повседневному образу с джинсами и свитером для прохладного дня или пригодится на свидании — в этом случае тренч можно накинуть на плечи в дополнение к романтичному легкому платью.

Кожаный тренч

Кожаный тренч — один из трендов сезона, недавно ворвавшийся в модный мир. Такая модель лучше всего укроет от дождя, ветра и холода. К тому же, кожаный тренч смотрится очень эффектно. В этом сезоне дизафнеры рекомендуют не бояться экспериментировать и выбирать яркие цвета — коралловый, желтый, красный, розовый. А для тех, кто предпочитает классику, подойдут более сдержанные модели, выполненные в коричневых оттенках.

Стильная клетка

Не сдает позиций модный принт в клетку. Вариантов таких тренчей море — можно выбрать модель с клеткой "гусиная лапка", буффало, виши, принц Уэльский, windowpane, тартан и множество других вариаций. Также присмотритесь к тренчах в ярких цветах или акцентным клетчатым принтом. Они смотрятся особенно эффектно. Не менее стильно выглядят черно-белые модели. Выбор зависит от ваших предпочтений.

Двубортный тренч

Двубортный плащ – тот же самый классический тренч, который так нравится модницам за свою универсальность и возможность сочетать его с любым гардеробом. Особенность такой модели — контрастные пуговички. Также двубортными тренчами могут быть кожаные модели в ярком цвете и хэвлоки в нейтральных цветовых решениях.

Оверсайз

Тренд осеннего сезона – объемные тренчи, в которых модницы смотрятся особенно хрупкими. Оверсайз модели можно носить нараспашку, демонстрируя стильные образы, а также с поясом, который придаст элегантности образу.

Объемные тренчи могут быть выполнены как в классической фактуре, так и из кожи, быть удлиненными или короткими, а также украшенными завязками или ремешками.

Фокус ранее писал о том, как выбрать обувь для стильной осени.