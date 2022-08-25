Топ-5 тренчів, які пасуватимуть до осіннього гардеробу

У моді оверсайз моделі, а також тренчі в клітинку та яскравих кольорів.

Тренч — універсальний предмет гардеробу, тому що він пасує практично до будь-якого образу та має однаково хороший вигляд як із кросівками, так і з туфлями на підборах. Його вважають дуже практичним одягом, оскільки плащ відмінно відштовхує вологу та захищає від вітру, що особливо актуально восени.

Пропонуємо актуальні моделі, які допоможуть обрати ідеальний тренч.

Класичний бежевий

Класичний тренчкот — одна з найпопулярніших моделей, що стала класикою. Такий плащ найчастіше виконаний у середній довжині та бежевому кольорі й відмінно поєднується з будь-яким гардеробом. Класичний тренч стане ідеальним завершенням офісного лука в поєднанні зі штанним костюмом, брюками та сорочкою або сукнею-футляром, пасуватиме до повсякденного образу з джинсами та светром для прохолодного дня або стане в пригоді на побаченні — в цьому випадку тренч можна накинути на плечі на додаток до романтичної сукні.

Шкіряний тренч

Шкіряний тренч — один із трендів сезону, який нещодавно увірвався в модний світ. Така модель найкраще захистить від дощу, вітру та холоду. До того ж, шкіряний тренч має дуже ефектний вигляд. Цього сезону дизафнери рекомендують не боятися експериментувати й вибирати яскраві кольори — кораловий, жовтий, червоний, рожевий. А для тих, хто віддає перевагу класиці, підійдуть стриманіші моделі, виконані в коричневих відтінках.

Стильна клітинка

Не здає позицій модний принт у клітинку. Варіантів таких тренчів море — можна вибрати модель із клітиною "гусяча лапка", буфало, віші, принц Вельський, windowpane, тартан і безліч інших варіацій. Також придивіться до тренчів у яскравих кольорах або з акцентним картатим принтом. Вони мають особливо ефектний вигляд. Не менш стильний вигляд мають чорно-білі моделі. Вибір залежить від ваших уподобань.

Двобортний тренч

Двобортний плащ — той же класичний тренч, який так подобається модницям за свою універсальність і можливість поєднувати його з будь-яким гардеробом. Особливість такої моделі — контрастні ґудзички. Також двобортними тренчами можуть бути шкіряні моделі в яскравому кольорі та хевлоки в нейтральних колірних рішеннях.

Оверсайз

Тренд осіннього сезону — об'ємні тренчі, в яких модниці мають особливо тендітний вигляд. Оверсайз моделі можна носити навстіж, демонструючи стильні образи, а також із поясом, який додасть елегантності образу.

Об'ємні тренчі можуть бути виконані як у класичній фактурі, так і зі шкіри, бути подовженими або короткими, а також прикрашеними зав'язками або ремінцями.

Фокус раніше писав, як вибрати взуття для стильної осені.