Топ-5 ідей стильного взуття на вересень 2022

У трендах гумові чоботи та ботфорти, а також закриті туфлі з акцентним підбором.

Вересень — це той перехідний літньо-осінній період, коли ще не надто холодно, щоб одягати теплі чоботи, але вже досить сиро, щоб придивитися до закритого взуття. Пропонуємо кілька ідей, які допоможуть вибрати стильні туфлі або черевики для осіннього сезону.

Гумові чоботи

Мабуть, це найпрактичніший тренд осені, яка настає. І хоча може здатися, що гумові чоботи — взуття дачників, придивіться до пропозицій модних дизайнерів. Вони рекомендують вибирати взуття яскравих кольорів і поєднувати його з брюками, джинсами, шортами та спідницями та навіть романтичними сукнями та сарафанами. Ультра актуальними цього сезону вважаються моделі вище коліна.

Акцентний каблук

Модний світ постійно намагається здивувати своїх шанувальників, вигадуючи незвичайне взуття. Цього сезону дивні знахідки дизайнерів — справді те, що може розігнати осінню нудьгу. Придивіться до черевиків з акцентним каблуком. Це знахідка для тих, хто не боїться мати яскравий вигляд.

Туфлі з ремінцем

Таке елегантне взуття має чудовий вигляд зі спідницями та короткими сукнями, а також зі шортами-бермудами та вкороченими брюками, актуальними в осінньому сезоні. Дизайнери рекомендують вибирати колготки в тон туфлям та комбінувати образи з яскравими сумочками.

Балетки

Дизайнери не перший сезон намагаються повернути в моду балетки. Зрештою, це зручне взуття на низькому ходу, а деякі моделі виглядають дуже елегантно. Цієї осені балетки знову з'явилися в лінійках багатьох модних брендів. Їх рекомендують носити з колготками та гольфами та поєднувати зі спідницями, сукнями, джинсами та будь-яким іншим осіннім гардеробом.

Ботфорти

Це взуття підійде для прохолоднішого вересневого періоду. У новому сезоні ультра модними будуть ботфорти з широкою халявою на високих стійких підборах. Таке взуття привабливо виглядає на нозі, візуально додаючи зростання. До того ж ботфорти класичної палітри можна вписати в будь-який осінній гардероб.

Фокус раніше писав про те, які джинси вибрати восени 2022 року. У моді знову "балони" з 1980-х років, а також моделі з низькою талією з 2000-х.