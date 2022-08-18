Топ-5 идей стильной обуви на сентябрь 2022

В трендах резиновые сапоги и ботфорты, а также закрытые туфли с акцентным каблуком.

Сентябрь — это тот переходный летне-осенний период, когда еще не слишком холодно, чтобы надевать теплые сапоги, но уже достаточно сыро, чтобы присмотреться к закрытой обуви. Предлагаем несколько идей, которые помогут выбрать стильные туфли или ботинки для наступающего осеннего сезона.

Резиновые сапоги

Пожалуй, это самый практичный тренд наступающей осени. И хотя может показаться, что резиновые сапоги — обувь дачников, присмотритесь к предложениям модных дизайнеров. Они рекомендуют выбирать обувь ярких цветов и сочетать ее с брюками, джинсами, шортами и юбками и даже романтичными платьями и сарафанами. Ультра актуальными в этом сезоне считаются модели выше колена.

Акцентный каблук

Модный мир постоянно старается удивить своих поклонников, придумывая необычную обувь. В этом сезоне странные находки дизайнеров — действительно то, что может разогнать осеннюю хандру. Присмотритесь к туфлям с акцентным каблуком. Это находка для тех, кто не боится выглядеть ярко.

Туфли с ремешком

Такая элегантная обувь отлично смотрится с юбками и короткими платьями, а также с шортами-бермудами и укороченными брюками, актуальными в осеннем сезоне. Дизайнеры рекомендуют выбирать колготки в тон туфлям и комбинировать образы с яркими сумочками.

Балетки

Дизайнеры не первый сезон пытаются вернуть в моду балетки. В конце концов, это удобная обувь на низком ходу, а некоторые модели выглядят очень элегантно. Этой осенью балетки вновь появились в линейках многих модных брендов. Их рекомендуют носить с колготками и гольфами и сочетать с юбками, платьями, джинсами и любым другим осенним гардеробом.

Ботфорты

Эта обувь подойдет для более прохладного сентябрьского периода. В новом сезоне ультра модными будут ботфорты с широким голенищем на высоком устойчивом каблуке. Такая обувь притягательно смотрится на ноге, визуально прибавляя роста. К тому же ботфорты классической палитры можно вписать в любой осенний гардероб.

Фокус ранее писал о том, какие джинсы выбрать осенью 2022 года. В моде снова "баллоны" из 1980х годов, а также модели с низкой талией из 2000-х.