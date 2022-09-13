Козерогам - победить лень, а Стрельцам - расслабиться. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 сентября 2022 года

День обещает быть успешным и продуктивным, но, не смотря на это, в нем таятся и некоторые предостережения

Овен

Сегодня очень полезно будет позаботиться о собственном теле — сходите на массаж или в баню, порадуйте себя полезной покупкой, это поможет восстановить силы, которые пригодятся уже завтра.

Телец

Если вас попросят о помощи — не отказывайте. Добро, совершенное сегодня, вернется в троекратном размере. Вечер проведите в кругу родных и близких.

Близнецы

Непростой день на работе, не проявляйте излишней эмоциональности, старайтесь уйти от конфликта. Но серьезно переживать не стоит — все уладится наилучшим для вас образом.

Рак

День хороший для решения застарелых проблем — прислушайтесь интуиции, сумейте разглядеть знаки судьбы. Также хорошо бы нормализовать график сна, больше проводить времени на свежем воздухе.

Лев

Если вы давно хотите сделать внутреннюю "ревизию" собственных мыслей — то сегодня именно тот день. Йога, прогулка на свежем воздухе, спокойная музыка — ваши лучшие друзья вечером. Днем надо хорошо поработать.

Дева

Девам хорошо бы было сегодня вообще не выходить из дома. Но если все же выйти придется — будьте внимательны на дорогах. В личной жизни ждет приятный сюрприз или романтическое свидание.

Весы

Прежде чем принять решение, взвесьте все за и против. Не рубите с плеча — иначе можете пожалеть. День благоприятный для финансовых вложений, а также — для самообразования.

Скорпион

Время идти к новой цели. Не сомневайтесь в себе, не распыляйте энергию на второстепенные задачи. Звезды обещают вам ошеломительный успех — не упустите этот шанс.

Стрелец

Несмотря на прилив энергии, который вы почувствуете с утра, не стоит хвататься за все дела сразу: сделать все запланированное вы все равно не успеете, поэтому нужно сосредоточиться на одной – важной – цели.

Козерог

Если сегодня сумеете преодолеть собственную лень, то сможете достичь желаемых результатов на работе. Вечер проведите с человеком, который вам уже давно нравится.

Водолей

Берегите силы и энергию — высокая вероятность, что сегодня день будет не слишком благоприятный в профессиональном плане. С партнером лучше не выяснять отношения, а просто посмотреть вместе хороший фильм.

Рыбы

Сегодня лучше не браться за серьезные профессиональные дела. Впрочем, свидание также можно отложить. А вот уделить внимание своему здоровью будет не лишним.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ