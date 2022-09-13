Козерогам – перемогти лінощі, а Стрільцям – розслабитися. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 вересня 2022 року

День обіцяє бути успішним і продуктивним, але, не дивлячись на це, в ньому таяться і деякі застереження.

Овен

Сьогодні дуже корисно подбати про власне тіло — сходіть на масаж або в лазню, порадуйте себе корисною покупкою, це допоможе відновити сили, які стануть у пригоді вже завтра.

Телець

Якщо вас попросять про допомогу, не відмовляйте. Добро, зроблене сьогодні, повернеться у триразовому розмірі. Вечір проведіть у колі рідних та близьких.

Близнюки

Непростий день на роботі, не проявляйте зайвої емоційності, намагайтеся уникнути конфлікту. Але серйозно переживати не варто — все владнається найкраще для вас.

Рак

День хороший для розв'язання застарілих проблем — прислухайтеся до інтуїції, зумійте розглянути знаки долі. Також добре було б нормалізувати графік сну, більше проводити часу на свіжому повітрі.

Лев

Якщо ви давно хочете зробити внутрішню "ревізію" власних думок, то сьогодні саме той день. Йога, прогулянка на свіжому повітрі, спокійна музика — ваші найкращі друзі увечері. Вдень треба добре попрацювати.

Діва

Дівам добре було б сьогодні взагалі не виходити з дому. Але якщо все ж таки вийти доведеться — будьте уважні на дорогах. В особистому житті чекає приємний сюрприз чи романтичне побачення.

Терези

Перш ніж ухвалити рішення, зважте всі за і проти. Не рубайте з плеча інакше можете пошкодувати. День сприятливий для фінансових вкладень, а також для самоосвіти.

Скорпіон

Час йти до нової мети. Не сумнівайтеся у собі, не розпорошуйте енергію на другорядні завдання. Зірки обіцяють вам приголомшливий успіх — не проґавте цей шанс.

Стрілець

Попри приплив енергії, який ви відчуєте зранку, не варто хапатися за всі справи відразу: зробити все заплановане ви все одно не встигнете, тому потрібно зосередитись на одній — важливій — меті.

Козеріг

Якщо сьогодні зумієте подолати свою лінь, то можете досягти бажаних результатів на роботі. Вечір проведіть із людиною, яка вам вже давно подобається.

Водолій

Бережіть сили та енергію — висока ймовірність, що сьогодні день буде не надто сприятливим у професійному плані. З партнером краще не з'ясовувати стосунки, а просто подивитися разом добрий фільм.

Риби

Сьогодні краще не братися до серйозних професійних справ. Втім, побачення також можна відкласти. А ось приділити увагу своєму здоров'ю буде не зайвим.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ