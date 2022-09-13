Что говорит таролог про 13 сентября 2022 года?

Карты Таро предсказывают хороший день, в котором будет много светлых радостных событий

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ОВЕН

Карта дня "Император"

Не позволяйте сегодня себе излишнюю жесткость в общении с людьми. Проявите мудрость, сохраните спокойствие. День благоприятен для финансовых операций.

ТЕЛЕЦ

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Сегодня вы почувствуете необыкновенно сильное вдохновение и прилив энергии. Не упустите это время — попытайтесь его максимально эффективно использовать.

БЛИЗНЕЦЫ

Карта дня "Семерка кубков"

Это карта означает, что сегодня у вас будет возможность выбирать — как в рабочей сфере, так и в личной жизни. Что это будет — новый проект или романтическое свидание — неважно. Главное, что все пройдет замечательно.

РАК

Карта дня "Девятка денариев"

Эта карта означает, что сейчас пришло время подводить итоги проделанной вами работы. Вы заслужили на самое лучшее вознаграждение, насладитесь результатом и разделите свою радость с близкими.

ЛЕВ

Карта дня "Суд"

Это знак перемен — они вот-вот обрушаться на вас. Не бойтесь нового, постарайтесь услышать свой внутренний голос и принять правильное решение.

ДЕВА

Карта дня "Пятерка мечей"

Эта карта говорит о том, что вам всегда необходимо выигрывать. Вы испытываете такое желание.Вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы.

ВЕСЫ

Карта дня "Четверка жезлов"

Эта карта означает, что пришло время расстаться со старым и начать что-то новое. Не бойтесь сделать решительный шаг впред, у вас много шансов на успех.

СКОРПИОН

Карта дня "Восьмерка кубков"

Не волнуйтесь по пустякам, сегодня будет казаться, что вы делаете что-то недостаточно. Прислушайтесь к интуиции и позвольте себе больше отдыха.

СТРЕЛЕЦ

Карта дня "Двойка денариев"

Не думайте сегодня о жизнь слишком серьезно. Попытайтесь проявить гибкость в разговорах и чувство юмора в принятии решений. Не отказывайтесь от желаемого.

КОЗЕРОГ

Карта дня "Король кубков"

Вы должны сознательно управлять своими чувствами, давая им волю. Не скрывайте эмоций. Король кубков – карта, которая выпадает вам нечасто, а это значит, что вы должны следовать ее советам и предсказаниям. Не бойтесь сообщать о своих чувствах или предлагать другим совет, когда он им нужен.

ВОДОЛЕЙ

Карта дня "Шестерка мечей"

Это карта — хороший советчик и сегодня она подсказывает вам — не теряйте оптимизма, не опускайте руки, у вас все получится. Смело и решительно идите на встречу новому.

РЫБЫ – Солнце

Эта карта пророчит вам счастливый и радостный день. Не усложняйте жизнь, попытайтесь воспринимать сегодня мир мудро и просто. Время амбиций будет завтра.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl