Что говорит таролог про 13 сентября 2022 года?
Карты Таро предсказывают хороший день, в котором будет много светлых радостных событий
ОВЕН
Карта дня "Император"
Не позволяйте сегодня себе излишнюю жесткость в общении с людьми. Проявите мудрость, сохраните спокойствие. День благоприятен для финансовых операций.
ТЕЛЕЦ
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Сегодня вы почувствуете необыкновенно сильное вдохновение и прилив энергии. Не упустите это время — попытайтесь его максимально эффективно использовать.
БЛИЗНЕЦЫ
Карта дня "Семерка кубков"
Это карта означает, что сегодня у вас будет возможность выбирать — как в рабочей сфере, так и в личной жизни. Что это будет — новый проект или романтическое свидание — неважно. Главное, что все пройдет замечательно.
РАК
Карта дня "Девятка денариев"
Эта карта означает, что сейчас пришло время подводить итоги проделанной вами работы. Вы заслужили на самое лучшее вознаграждение, насладитесь результатом и разделите свою радость с близкими.
ЛЕВ
Карта дня "Суд"
Это знак перемен — они вот-вот обрушаться на вас. Не бойтесь нового, постарайтесь услышать свой внутренний голос и принять правильное решение.
ДЕВА
Карта дня "Пятерка мечей"
Эта карта говорит о том, что вам всегда необходимо выигрывать. Вы испытываете такое желание.Вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы.
ВЕСЫ
Карта дня "Четверка жезлов"
Эта карта означает, что пришло время расстаться со старым и начать что-то новое. Не бойтесь сделать решительный шаг впред, у вас много шансов на успех.
СКОРПИОН
Карта дня "Восьмерка кубков"
Не волнуйтесь по пустякам, сегодня будет казаться, что вы делаете что-то недостаточно. Прислушайтесь к интуиции и позвольте себе больше отдыха.
СТРЕЛЕЦ
Карта дня "Двойка денариев"
Не думайте сегодня о жизнь слишком серьезно. Попытайтесь проявить гибкость в разговорах и чувство юмора в принятии решений. Не отказывайтесь от желаемого.
КОЗЕРОГ
Карта дня "Король кубков"
Вы должны сознательно управлять своими чувствами, давая им волю. Не скрывайте эмоций. Король кубков – карта, которая выпадает вам нечасто, а это значит, что вы должны следовать ее советам и предсказаниям. Не бойтесь сообщать о своих чувствах или предлагать другим совет, когда он им нужен.
ВОДОЛЕЙ
Карта дня "Шестерка мечей"
Это карта — хороший советчик и сегодня она подсказывает вам — не теряйте оптимизма, не опускайте руки, у вас все получится. Смело и решительно идите на встречу новому.
РЫБЫ – Солнце
Эта карта пророчит вам счастливый и радостный день. Не усложняйте жизнь, попытайтесь воспринимать сегодня мир мудро и просто. Время амбиций будет завтра.
Источник: прогноз таро от Анжелы Перл