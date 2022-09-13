Що каже таролог про 13 вересня 2022 року?

Карти Таро пророкують хороший день, коли буде багато світлих радісних подій

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ОВЕН

Карта дня "Імператор"

Не дозволяйте сьогодні собі зайву твердість у спілкуванні з людьми. Проявіть мудрість, збережіть спокій. День сприятливий для фінансових операцій.

ТЕЛЕЦЬ

Карта дня "Вісімка жезлів"

Сьогодні ви відчуєте надзвичайно сильне натхнення та приплив енергії. Не проґавте цей час — спробуйте його максимально ефективно використати.

БЛИЗНЮКИ

Карта дня "Сімка кубків"

Ця карта означає, що сьогодні ви матимете можливість обирати — як у робочій сфері, так і в особистому житті. Що це буде — новий проєкт чи романтичне побачення — не має значення. Головне, що все пройде чудово.

РАК

Карта дня "Дев'ятка денаріїв"

Ця карта означає, що зараз настав час підбивати підсумки виконаної вами роботи. Ви заслужили найкращу винагороду, насолодитеся результатом і поділяйте свою радість з близькими.

ЛЕВ

Карта дня "Суд"

Це знак змін — вони ось-ось зваляться на вас. Не бійтеся нового, постарайтеся почути свій внутрішній голос і ухвалити правильне рішення.

ДІВА

Карта дня "П'ятірка мечів"

Ця карта говорить про те, що вам завжди потрібно вигравати. Ви відчуваєте таке бажання. Вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу.

ТЕРЕЗИ

Карта дня "Четвірка жезлів"

Ця карта означає, що настав час розлучитися зі старим і почати щось нове. Не бійтеся зробити рішучий крок уперед, у вас багато шансів на успіх.

СКОРПІОН

Карта дня "Вісімка кубків"

Не хвилюйтеся через дрібниці, сьогодні здаватиметься, що ви робите щось недостатньо. Прислухайтеся до інтуїції та дозвольте собі більше відпочинку.

СТРІЛЕЦЬ

Карта дня "Двійка денаріїв"

Не думайте сьогодні про життя надто серйозно. Спробуйте виявити гнучкість у розмовах та почуття гумору у прийнятті рішень. Чи не відмовляйтеся від бажаного.

КОЗЕРІГ

Карта дня "Король кубків"

Ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю. Не приховуйте емоцій. Король кубків — карта, яка випадає вам нечасто, а це означає, що ви повинні дотримуватися її порад і передбачень. Не бійтеся повідомляти про свої почуття або пропонувати іншим пораду, коли вона їм потрібна.

ВОДОЛІЙ

Карта дня "Шістка мечів"

Це карта — хороший порадник і сьогодні вона підказує вам — не втрачайте оптимізму, не опускайте руки, у вас все вийде. Сміливо та рішуче йдіть на зустріч новому.

РИБИ — "Сонце"

Ця карта пророкує вам щасливий та радісний день. Не ускладнюйте життя, спробуйте сприймати сьогодні світ мудро та просто. Час амбіцій буде завтра.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl