Финансовый гороскоп: кому можно тратить деньги, а кому лучше сэкономить

Астрологи на этой неделе выделили главных счастливчиков, которым повезет с деньгами

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Овен, Лев, Весы

Стабильная неделя в финансовом плане — деньги будут приходить и уходить практически равномерно, никаких дополнительных доходов не предвидится.

Телец, Близнецы, Стрелец

У этих знаков есть все шансы сделать на этой неделе хороший финансовый прорыв. Возможно это будет повышение по работе, что повлечет за собой увеличение зарплаты, а возможно — выигрыш в лотерею.

Рак, Козерог, Рыбы

Будьте осторожны на этой недели — непредвиденные траты могут существенно ослабить ваш бюджет. Поэтому лучше отказаться от соблазнов и сосредоточиться на работе.

Дева, Скорпион, Водолей

Возможно на этой неделе придется включить режим экономии. Но только не на здоровье! Пересмотрите планы на отпуск, отложите дорогие покупки. вы сможете щедро порадовать себя уже вскоре, ну а пока подумайте где смогли бы реализовать еще свой талант и увеличить финансовые поступления.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ