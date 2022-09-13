Фінансовий гороскоп: кому можна витрачати гроші, а кому краще заощадити

Астрологи цього тижня виділили головних щасливчиків, яким пощастить із грошима

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Овен, Лев, Терези

Стабільний тиждень у фінансовому плані — гроші приходитимуть і йтимуть практично рівномірно, жодних додаткових доходів не передбачається.

Телець, Близнюки, Стрілець

Ці знаки мають всі шанси зробити цього тижня хороший фінансовий прорив. Можливо, це буде підвищення на роботі, що спричинить збільшення зарплати, а можливо — виграш у лотерею.

Рак, Козеріг, Риби

Будьте обережні цього тижня — непередбачені витрати можуть суттєво послабити ваш бюджет. Тому краще відмовитися від спокус і зосередитись на роботі.

Діва, Скорпіон, Водолій

Можливо, цього тижня доведеться включити режим економії. Але не на здоров'ї! Перегляньте плани на відпустку, відкладіть дорогі покупки. Ви зможете щедро порадувати себе вже незабаром, а поки подумайте де змогли б реалізувати ще свій талант і збільшити фінансові надходження.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ