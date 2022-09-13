Российский суд конфисковал шесть квартир дочки узбекского президента Гульнары Каримовой

РФ и Узбекистан поровну поделят доходы от их продажи

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В РФ суд конфисковал шесть квартир в Москве, которые принадлежат старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. Сама Каримова отбывает срок в женской колонии. Об этом сообщает "Настоящее время".

Замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов уже сообщил, что РФ и Узбекистан поровну поделят доходы от продажи конфискованных судом квартир, но пока они не проданы. Известно, что она владеет пентхаузом в Москве, особняком на Рублевке и не такой примечательной недвижимостью в столице РФ. Также ей принадлежит дом и земельный участок в Ялте, на временно оккупированном Крымском полуострове.

Ранее в Узбекистане сообщили, что с Швейцарией было подписано соглашение о возвращении замороженных в швейцарских банках активов Гульнары. Сумма – более 131 миллиона долларов.

А в РФ на счетах Гульнары Каримовой хранятся 6 миллионов долларов, которые сейчас Министерство юстиции Узбекистана пытается вернуть.

Музраф Икрамов уже заявил, что общая сумма активов Гульнары Каримовой и ее "преступной группы" во Франции, США, Латвии и других странах оценивается почти в 1,4 миллиарда долларов.

Ранее была арестована прочая недвижимость Каримовой за рубежом: дом в центре Лондона, вилла в Швейцарии, три пентхауса и две виллы в отеле Jumeirah Zabeel Saray в ОАЭ, земельный участок на первой линии The Palm Jumeirah и две квартиры в небоскребе в гавани Дубая.

Напомним, Гульнара Каримова – старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который скончался в 2016 году.

Гульнара занимала пост посла в Испании, занималась благотворительностью и пыталась стать певицей: выступала дуэтом даже с Монсеррат Кабалье и Жераром Депардье, основала модный бренд и бренд косметики. Также она была светской львицей: была вхожа в британскую королевскую семью, была завсегдатаем светских вечеринок и кинофестивалей.

[ + – ] Гульнара Каримова на показе своего Дома моды Фото: ТАСС

Именно Гульнару рассматривали в качестве преемницы ее отца. Но с 2013 года их отношения начали портиться. В итоге на нее завели два уголовных дела по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов.

В 2020 году Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил ее к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Гульнара Каримова была признана виновной в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях.

С весны 2019 года она отбывает наказание в женской колонии №21 в Ташкентской области.