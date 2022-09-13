Російський суд конфіскував шість квартир доньки узбецького президента Гульнари Карімової

РФ і Узбекистан порівну поділять доходи від їхнього продажу.

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У РФ суд конфіскував шість квартир у Москві, які належать старшій дочці першого президента Узбекистану Гульнарі Карімовій. Сама Карімова відбуває термін у жіночій колонії. Про це повідомляє "Сьогодні".

Заступник міністра юстиції Узбекистану Музраф Ікрамов уже повідомив, що РФ і Узбекистан порівну поділять доходи від продажу конфіскованих судом квартир, але поки що вони не продані. Відомо, що вона володіє пентхаусом у Москві, маєтком на Рубльовці та не такою чудовою нерухомістю в столиці РФ. Також їй належить будинок і земельна ділянка в Ялті, на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Раніше в Узбекистані повідомили, що зі Швейцарією було підписано угоду про повернення заморожених у швейцарських банках активів Гульнари. Сума — понад 131 мільйон доларів.

А в РФ на рахунках Гульнари Карімової зберігаються 6 мільйонів доларів, які зараз Міністерство юстиції Узбекистану намагається повернути.

Музраф Ікрамов уже заявив, що загальна сума активів Гульнари Карімової та її "злочинної групи" у Франції, США, Латвії та інших країнах оцінюється майже в 1,4 мільярда доларів.

Раніше було заарештовано іншу нерухомість Карімової за кордоном: будинок у центрі Лондона, віллу у Швейцарії, три пентхауси та дві вілли в готелі Jumeirah Zabeel Saray в ОАЕ, земельну ділянку на першій лінії The Palm Jumeirah та дві квартири в хмарочосі в гавані Дубая.

Нагадаємо, Гульнара Карімова — старша дочка першого президента Узбекистану Іслама Карімова, який помер у 2016 році.

Гульнара займала пост посла в Іспанії, займалася благодійністю й намагалася стати співачкою: виступала дуетом навіть із Монсеррат Кабальє та Жераром Депардьє, заснувала модний бренд і бренд косметики. Також вона була світською левицею: була вхожа в британську королівську родину, була завсідницею світських вечірок і кінофестивалів.

[ + – ] Гульнара Карімова на показі свого дому моди Фото: ТАСС

Саме Гульнару розглядали як наступницю її батька. Але з 2013 року їхні стосунки почали псуватися. У результаті на неї порушили дві кримінальні справи за звинуваченнями в розкраданні й ухиленні від сплати податків.

У 2020 році Ташкентський міський суд у кримінальних справах засудив її до 13 років і 4 місяців позбавлення волі. Гульнара Карімова була визнана винною в змові, здирстві, розтраті й грабунку, відмиванні грошей та інших злочинах.

Із весни 2019 року вона відбуває покарання в жіночій колонії №21 у Ташкентській області.