14 сентября 2022 года: начало нового церковного года - что нельзя сегодня делать
С сегодняшнего дня, согласно народным поверьям, начинается бабье лето и прекрасный сезон воссоединения влюбленных
Что случилось в этот день?
14 сентября православная церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника. Раньше этот день называли еще Семен Летопроводец и именно с этого дня начинался новый церковный год.
Также считалось, что именно с этого дня начиналось бабье лето и сезон свадеб.
Что нельзя делать 14 сентября?
► давать деньги в долг
► конфликтовать
► обижать близких
► осуждать людей
► давать пустые обещания
Народные поверья:
► теплый день сегодня — к теплой зиме
► ясный день сегодня — к теплой осени
► если гуси улетают на Семена — к ранней зиме
► на Семена колосовые не убрали — считай пропали
►на Семена — последняя гроза
День ангела празднуют:
Татьяна, Денис, Наталья, Евод, Семен, Марфуша.
Кто родился 14 сентября?
1952 — Николай Гнатюк, украинский эстрадный певец
А также в этот день:
1927 — в Ницце из-за того, что шарф намотался на колесо автомобиля, погибла американская танцовщица Айседора Дункан
1929 — футболисты киевского "Динамо" провели со сборной рабочих Нижней Австрии свой первый международный матч
1999 — в Америке разрешили участвовать разведенным женщинам и тем, кто делал аборты в конкурсе "Мисс Америка"