14 сентября 2022 года: начало нового церковного года - что нельзя сегодня делать

С сегодняшнего дня, согласно народным поверьям, начинается бабье лето и прекрасный сезон воссоединения влюбленных

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Что случилось в этот день?

14 сентября православная церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника. Раньше этот день называли еще Семен Летопроводец и именно с этого дня начинался новый церковный год.

Также считалось, что именно с этого дня начиналось бабье лето и сезон свадеб.

Что нельзя делать 14 сентября?

► давать деньги в долг

► конфликтовать

► обижать близких

► осуждать людей

► давать пустые обещания

Народные поверья:

► теплый день сегодня — к теплой зиме

► ясный день сегодня — к теплой осени

► если гуси улетают на Семена — к ранней зиме

► на Семена колосовые не убрали — считай пропали

►на Семена — последняя гроза

День ангела празднуют:

Татьяна, Денис, Наталья, Евод, Семен, Марфуша.

Кто родился 14 сентября?

1952 — Николай Гнатюк, украинский эстрадный певец

А также в этот день:

1927 — в Ницце из-за того, что шарф намотался на колесо автомобиля, погибла американская танцовщица Айседора Дункан

1929 — футболисты киевского "Динамо" провели со сборной рабочих Нижней Австрии свой первый международный матч

1999 — в Америке разрешили участвовать разведенным женщинам и тем, кто делал аборты в конкурсе "Мисс Америка"