Что говорит таролог про 14 сентября 2022 года?

Многим знакам сегодня удасться решить свои проблемы, но при условии — если они прислушаются к мудрым советам карт Таро

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Овен

Карта дня "Дурак"

День благоприятный для принятия важного решения. Сосредоточьтесь на нем, тогда и все остальные дела пойдут легко и приятно.

Телец

Карта дня "Пятерка кубков"

Это не лучший день для вас. Возможно вы разочаруетесь в тех, кого называли друзьями. Но не огорчайтесь сильно — ваши лучшие встречи впереди.

Близнецы

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Будьте готовы к приятным новостям и финансовым поступлениям. Но не теряйте холодный рассудок, не поддавайтесь на соблазны.

Рак

Карта дня "Шестерка кубков" (в перевернутом положении)

Не бойтесь своего прошлого, даже если оно напоминает вам неприятный опыт или давно забытую историю. Лучше еще раз проанализировать ошибки и отпустить их.

Лев

Карта дня "Повешенный" (в перевернутом положении)

День, наполненный праздной ленью. Вам сложно что-то делать, и вы всячески будете отрекаться от решения проблем, которые зависят только от вас. Но само все не решается.

Дева

Карта дня "Рыцарь пентаклей" (в перевернутом положении)

День, когда лучше не тратить большие суммы. И не забывать о конкурентах — лучше проявить активность в работе и действовать на опережение.

Весы

Карта дня "Сила"

Энергетически сильный день для вас. Любое начатое сегодня дело принесет успех и деньги. Не пропустите этот день.

Скорпион

Карта дня "Десятка пентаклей"

Идеальный день для досуга с семьей. Вас порадуют приятным сюрпризом. Не скупитесь на эмоции, побалуйте и себя, и родных полезными покупками.

Стрелец

Карта дня "Королева жезлов"

Хороший день, когда сбываются любые ваши начинания. Не стесняйтесь мечтать и не отказывайте себе в удовольствии.

Козерог

Карта дня "Десятка пентаклей" (в перевернутом положении)

Сегодня лучше не конфликтовать с близкими и не тратить деньги. Лучшее время для уединения, самоанализа, медитации.

Водолей

Карта дня "Король мечей"

Сегодня вы можете решить проблемы, которые вас давно беспокоят. Судьба будет на вашей стороне. Главное — не проявляйте слабость.

Рыбы

Карта дня "Колесница"

Дисциплина и организованность помогут вам справиться с любой проблемой. Не поддавайтесь искушениям и лучше откажитесь от алкоголя сегодня.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl