Що каже таролог про 14 вересня 2022 року?

Багатьом знакам сьогодні вдасться вирішити свої проблеми, але за умови, якщо вони дослухаються мудрих порад карт Таро.

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Овен

Карта дня "Дурень"

День сприятливий для ухвалення важливого рішення. Зосередьтеся на ньому, тоді й усі інші справи підуть легко та приємно.

Телець

Карта дня "П'ятірка кубків"

Це не найкращий день для вас. Можливо, ви розчаруєтеся в тих, кого називали друзями. Але не засмучуйтеся сильно — ваші найкращі зустрічі попереду.

Близнюки

Карта дня "Лицар пентаклів"

Будьте готові до приємних новин і фінансових надходжень. Але не втрачайте холодний розум, не піддавайтеся на спокуси.

Рак

Карта дня "Шістка кубків" (у перевернутому положенні)

Не бійтеся свого минулого, навіть якщо воно нагадує вам неприємний досвід чи давно забуту історію. Краще ще раз проаналізувати помилки та відпустити їх.

Лев

Карта дня "Повішений" (у перевернутому положенні)

День, наповнений лінощами. Вам складно щось робити, і ви всіляко відрікатиметеся від вирішення проблем, які залежать тільки від вас. Але саме все не вирішиться.

Діва

Карта дня "Лицар пентаклів" (у перевернутому положенні)

День, коли краще не витрачати великі суми. І не забувати про конкурентів — краще проявити активність у роботі й діяти на випередження.

Терези

Карта дня "Сила"

Енергетично сильний день для вас. Будь-яка розпочата сьогодні справа принесе успіх і гроші. Не пропустіть цей день.

Скорпіон

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ідеальний день для дозвілля із сім'єю. Вас потішать приємним сюрпризом. Не скупіться на емоції, побалуйте і себе, і рідних корисними покупками.

Стрілець

Карта дня "Королева жезлів"

Хороший день, коли збуваються будь-які ваші починання. Не соромтеся мріяти й не відмовляйте собі в задоволенні.

Козеріг

Карта дня "Десятка пентаклів" (у перевернутому положенні)

Сьогодні краще не конфліктувати з близькими та не витрачати гроші. Найкращий час для усамітнення, самоаналізу, медитації.

Водолій

Карта дня "Король мечів"

Сьогодні ви можете вирішити проблеми, які вас давно турбують. Доля буде на вашому боці. Головне — не виявляйте слабкість.

Риби

Карта дня "Колісниця"

Дисципліна й організованість допоможуть вам упоратися з будь-якою проблемою. Не піддавайтеся спокусам і краще відмовтеся від алкоголю сьогодні.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl