Ретроградный Меркурий - что можно и чего нельзя делать до 2 октября?
Астрологи весь этот период называют сложным — могут возникнуть проблемы, о которых уже, казалось, все забыли, сделки могут не состояться и даже пылко влюбленные люди рискуют поссориться всерьез. В то же время на личном горизонте могут вспыхнуть чувства к бывшим партнерам.
С 10 сентября Меркурий развернулся в ретроградное движение. В этот раз его усиливает полнолуние в Рыбах. Меняет фазу планета в Весах, а закончится это движение в Деве — 2 октября 2022 года.
Астрологи весь этот период называют сложным — могут возникнуть проблемы, о которых уже, казалось, все забыли, сделки могут не состояться и даже пылко влюбленные люди рискуют поссориться всерьез. В то же время на личном горизонте могут вспыхнуть чувства к бывшим партнерам.
Тем не менее, этот период очень благоприятен для глубокого внутреннего анализа, понимания истинных причин того, что и почему с вами происходит.
Пережить этот интересный и непростой период легко и спокойно помогут рекомендации экспертов.
Что делать во время ретроградного Меркурия?
► работать, если работы нет — надо заняться серьезным поиском ее
► сглаживать острые углы, постараться избегать конфликтных ситуаций
► заниматься творчеством — это прекрасный период для поиска вдохновения
► сохранять спокойствие и душевное равновесие
► беречь психологическое здоровье — свое и близких
► обратить внимание на физическое здоровье — свое и близких
► формировать общественное мнение — если это вам нужно по каким-то причинам
► возобновлять деловые контакты
► завершить недоделанные дела
► думать над каждым своим шагом
► помогать тем, кто нуждается в этом
► беречь любовь
Что лучше не делать во время ретроградного Меркурия?
► не строить долгосрочные планы — скорее всего они окажутся пустыми
► не заключать крупные сделки — они могут сорваться и привести к финансовым потерям
► не увлекайтесь бывшими — эти чувства могут вспыхнуть опять под воздействием планеты, но очень скоро погаснут
► не начинать что-то глобально новое, очень трудоемкое
► не торопиться
►всячески избегать конфликтов
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ