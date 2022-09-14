Ретроградный Меркурий - что можно и чего нельзя делать до 2 октября?

Астрологи весь этот период называют сложным — могут возникнуть проблемы, о которых уже, казалось, все забыли, сделки могут не состояться и даже пылко влюбленные люди рискуют поссориться всерьез. В то же время на личном горизонте могут вспыхнуть чувства к бывшим партнерам.

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С 10 сентября Меркурий развернулся в ретроградное движение. В этот раз его усиливает полнолуние в Рыбах. Меняет фазу планета в Весах, а закончится это движение в Деве — 2 октября 2022 года.

Астрологи весь этот период называют сложным — могут возникнуть проблемы, о которых уже, казалось, все забыли, сделки могут не состояться и даже пылко влюбленные люди рискуют поссориться всерьез. В то же время на личном горизонте могут вспыхнуть чувства к бывшим партнерам.

Тем не менее, этот период очень благоприятен для глубокого внутреннего анализа, понимания истинных причин того, что и почему с вами происходит.

Пережить этот интересный и непростой период легко и спокойно помогут рекомендации экспертов.

Что делать во время ретроградного Меркурия?

► работать, если работы нет — надо заняться серьезным поиском ее

► сглаживать острые углы, постараться избегать конфликтных ситуаций

► заниматься творчеством — это прекрасный период для поиска вдохновения

► сохранять спокойствие и душевное равновесие

► беречь психологическое здоровье — свое и близких

► обратить внимание на физическое здоровье — свое и близких

► формировать общественное мнение — если это вам нужно по каким-то причинам

► возобновлять деловые контакты

► завершить недоделанные дела

► думать над каждым своим шагом

► помогать тем, кто нуждается в этом

► беречь любовь

Что лучше не делать во время ретроградного Меркурия?

► не строить долгосрочные планы — скорее всего они окажутся пустыми

► не заключать крупные сделки — они могут сорваться и привести к финансовым потерям

► не увлекайтесь бывшими — эти чувства могут вспыхнуть опять под воздействием планеты, но очень скоро погаснут

► не начинать что-то глобально новое, очень трудоемкое

► не торопиться

►всячески избегать конфликтов

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ