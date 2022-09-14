Ретроградний Меркурій – що можна і чого не можна робити до 2 жовтня?

Астрологи весь цей період називають складним — можуть виникнути проблеми, про які вже, здавалося, всі забули, угоди можуть не відбутися і навіть палко закохані люди ризикують серйозно посваритися. Водночас на особистому обрії можуть спалахнути почуття до колишніх партнерів.

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З 10 вересня Меркурій повернувся до ретроградного руху. Цього разу його посилює повня в Рибах. Змінює фазу планета у Терезах, а закінчиться цей рух у Діві — 2 жовтня 2022 року.

Астрологи весь цей період називають складним — можуть виникнути проблеми, про які вже, здавалося, всі забули, угоди можуть не відбутися і навіть палко закохані люди ризикують серйозно посваритися. Водночас на особистому обрії можуть спалахнути почуття до колишніх партнерів.

Проте цей період дуже сприятливий для глибокого внутрішнього аналізу, розуміння справжніх причин того, що і чому з вами відбувається.

Пережити цей цікавий та непростий період легко та спокійно допоможуть рекомендації експертів.

Що робити під час ретроградного Меркурія?

► працювати, якщо роботи немає — треба зайнятися серйозним пошуком

► згладжувати гострі кути, намагатися уникати конфліктних ситуацій

► займатися творчістю — це чудовий період для пошуку натхнення

► зберігати спокій та душевну рівновагу

► берегти психологічне здоров'я — своє та близьких

► звернути увагу на фізичне здоров'я — своє та близьких

► формувати громадську думку — якщо це потрібно з якихось причин

► відновлювати ділові контакти

► завершити недороблені справи

► думати над кожним своїм кроком

► допомагати тим, хто потребує цього

► берегти кохання

Що краще не робити під час ретроградного Меркурія?

► не будувати довгострокові плани — швидше за все вони виявляться порожніми

► не укладати великих угод — вони можуть зірватися і призвести до фінансових втрат

► не захоплюйтеся колишніми — ці почуття можуть спалахнути знову під впливом планети, але дуже скоро згаснуть

► не починати щось глобально нове, дуже трудомістке

► не поспішати

► всіляко уникати конфліктів

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ