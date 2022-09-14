Кайли Дженнер опубликовала видео сразу после кормления грудью
Ее второй общий с Трэвисом Скоттом ребенок родился в феврале
Во время съемки видео для TikTok, Кайли Дженнер так увлеклась разговором на камеру, что не сразу заметила мокрое пятно на груди.
"О, похоже, я кормлю грудью", — прокомментировала американская модель, указывая на пятно на своем сером топе.
Кайли подчеркнула непрактичность гардероба, с которой может столкнуться каждая новоиспеченная мама.
Несмотря на материнские хлопоты, 25-летняя девушка продолжает продвигать новый продукт для губ из своей предстоящей коллаборации Kylie Cosmetics x Kris Jenner. Она назвала видео первым эпизодом своего нового сериала Kylie In The Kar. Стоит отметить, что снимает Кайли в одном из собственных автомобилей.
"В прошлый раз, когда я снимала TikTok в машине, некоторые люди злились", — говорит Кайли на видео, прежде чем нанести оранжево-красный оттенок на губы.
"Они думали, что это фейк и я не езжу сама", — добавляет модель. Видео заканчивается демонстрацией идеально накрашенных губ и фразой: "Мне нужно идти, возможно, сейчас я сменю футболку", указав, что пятно от грудного молока все еще там.
Напомним, Кайли Дженнер родила сына в начале февраля. Отец ребенка – ее бойфренд Трэвис Скотт. У пары уже есть общая дочь Сторми.