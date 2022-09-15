15 сентября 2022 года: какой сегодня праздник и что нельзя делать
Сегодня день, богатый на события и народные поверья, запреты и приметы
Что случилось в этот день?
15 сентября православная церковь вспоминает святого Мамонта, его мать Руфину и отца Федота. В народе этот день называли Мамонтом-овечником.
Также сегодня отмечает свой День рождения Google, а в мире празднуют День демократии.
Кроме того, 15 сентября — Всемирный день распространения информации о лимфоме, День свободных денег, Международный день свободы образования.
Что нельзя делать 15 сентября?
► начинать новые дела
► ходить на рынок
► не выгонять со двора скот
Народные поверья и приметы:
► роса утром — к теплой осени
► красный закат — к морозу скорому
► от ревматизма носи картофель в кармане
► от нечистой силы окури дом ладаном
День ангела празднуют:
Альфред, Антон, Демид, Евтихиан, Евтихий, Леонид, Иван, Мамант (Мамонт), Руфина, Федор, Федот, Феодосий, Филадельф, Филипп и Юлиан
Кто родился 15 сентября?
1789 — Джеймс Фенимор Купер, американский писатель ("Последний из могикан", "Зверобой", "Следопыт")
1890 — Агата Кристи, английская писательница, "королева детектива"
А также в этот день:
1928 — Английский микробиолог Александр Флеминг первым в мире выделил пенициллин
1971 — Создана организация "Гринпис"
1997 — Зарегистрирован домен Google.com
2007 — В Перу упал загадочный метеорит
2008 — банк Lehman Brothers подал на банкротство, что стало началом Мирового экономического кризиса 2008 года