15 сентября 2022 года: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня день, богатый на события и народные поверья, запреты и приметы

Related video

Что случилось в этот день?

15 сентября православная церковь вспоминает святого Мамонта, его мать Руфину и отца Федота. В народе этот день называли Мамонтом-овечником.

Также сегодня отмечает свой День рождения Google, а в мире празднуют День демократии.

Кроме того, 15 сентября — Всемирный день распространения информации о лимфоме, День свободных денег, Международный день свободы образования.

Что нельзя делать 15 сентября?

► начинать новые дела

► ходить на рынок

► не выгонять со двора скот

Народные поверья и приметы:

► роса утром — к теплой осени

► красный закат — к морозу скорому

► от ревматизма носи картофель в кармане

► от нечистой силы окури дом ладаном

День ангела празднуют:

Альфред, Антон, Демид, Евтихиан, Евтихий, Леонид, Иван, Мамант (Мамонт), Руфина, Федор, Федот, Феодосий, Филадельф, Филипп и Юлиан

Кто родился 15 сентября?

1789 — Джеймс Фенимор Купер, американский писатель ("Последний из могикан", "Зверобой", "Следопыт")

1890 — Агата Кристи, английская писательница, "королева детектива"

А также в этот день:

1928 — Английский микробиолог Александр Флеминг первым в мире выделил пенициллин

1971 — Создана организация "Гринпис"

1997 — Зарегистрирован домен Google.com

2007 — В Перу упал загадочный метеорит

2008 — банк Lehman Brothers подал на банкротство, что стало началом Мирового экономического кризиса 2008 года