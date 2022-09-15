Стрельцам и Козерогам - новые пути, Скорпионам - отдых. Что говорит таролог про 15 сентября 2022 года?

Карты Таро предсказывают день, наполненный энергией и силой, время хороших возможностей для начала чего-то нового.

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Овен

Карта дня "Туз мечей"

Вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему. Будьте внимательны и готовы "к приему сигнала".

Телец

Карта дня "Восьмерка денариев"

Вам предстоит начать что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе. Вас ожидает успех.

Близнецы

Карта дня "Дама кубков"

Не расслабляйтесь на работе и не принимайте желаемое за действительное. Не исключено, что вы можете пострадать из-за чужих негативных эмоций.

Рак

Карта дня "Дама мечей"

Вам может удастся самый фантастический трюк. Если вы до сих пор чувствовали себя стесненно, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и освободиться от этого.

Лев

Карта дня "Рыцарь денариев"

Беритесь лишь за дела серьезные и проверенные.Никому не удастся обвести вас вокруг пальца.

Дева

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Ждите хороших новостей и благоприятных перемен. Если вы собирались начать что то новое, то у вас есть хороший шанс добиться успеха.

Весы

Карта дня "Паж мечей"

Вас будут критиковать, ваши предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, содержит немало ценного.

Скорпион

Карта дня "Король денариев"

Вы можете подвести итоги своего труда и порадоваться им. Позвольте себе немного отдохнуть.

Стрелец

Карта дня "Семерка жезлов"

Не бойтесь перемен. Доверьтесь интуиции и слушайте сердце, оно сейчас подсказывает верные решения.

Козерог

Карта дня "Восьмерка кубков"

Вам придется расстаться с тем, что было давно или хорошо знакомо — настала пора искать новые пути. Не отступайте.

Водолей

Карта дня "Туз жезлов"

Проявляйте инициативу и решительно двигайтесь вперед. Не будьте восторженны, нетерпеливы и самонадеянны.

Рыбы

Карта дня "Рыцарь кубков"

Возможно, вы получите такую эмоциональную подпитку, которая вознесет вас на седьмое небо. Используйте эту возможность, чтобы устроить свои дела.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl