Стрельцам и Козерогам - новые пути, Скорпионам - отдых. Что говорит таролог про 15 сентября 2022 года?
Карты Таро предсказывают день, наполненный энергией и силой, время хороших возможностей для начала чего-то нового.
Овен
Карта дня "Туз мечей"
Вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему. Будьте внимательны и готовы "к приему сигнала".
Телец
Карта дня "Восьмерка денариев"
Вам предстоит начать что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе. Вас ожидает успех.
Близнецы
Карта дня "Дама кубков"
Не расслабляйтесь на работе и не принимайте желаемое за действительное. Не исключено, что вы можете пострадать из-за чужих негативных эмоций.
Рак
Карта дня "Дама мечей"
Вам может удастся самый фантастический трюк. Если вы до сих пор чувствовали себя стесненно, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и освободиться от этого.
Лев
Карта дня "Рыцарь денариев"
Беритесь лишь за дела серьезные и проверенные.Никому не удастся обвести вас вокруг пальца.
Дева
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Ждите хороших новостей и благоприятных перемен. Если вы собирались начать что то новое, то у вас есть хороший шанс добиться успеха.
Весы
Карта дня "Паж мечей"
Вас будут критиковать, ваши предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, содержит немало ценного.
Скорпион
Карта дня "Король денариев"
Вы можете подвести итоги своего труда и порадоваться им. Позвольте себе немного отдохнуть.
Стрелец
Карта дня "Семерка жезлов"
Не бойтесь перемен. Доверьтесь интуиции и слушайте сердце, оно сейчас подсказывает верные решения.
Козерог
Карта дня "Восьмерка кубков"
Вам придется расстаться с тем, что было давно или хорошо знакомо — настала пора искать новые пути. Не отступайте.
Водолей
Карта дня "Туз жезлов"
Проявляйте инициативу и решительно двигайтесь вперед. Не будьте восторженны, нетерпеливы и самонадеянны.
Рыбы
Карта дня "Рыцарь кубков"
Возможно, вы получите такую эмоциональную подпитку, которая вознесет вас на седьмое небо. Используйте эту возможность, чтобы устроить свои дела.
Источник: прогноз таро от Анжелы Перл