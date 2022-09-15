Стрільцям і Козерогам — нові шляхи, Скорпіонам — відпочинок. Що каже таролог про 15 вересня 2022 року?

Карти Таро пророкують день, наповнений енергією та силою, час добрих можливостей для початку чогось нового.

Related video

Овен

Карта дня "Туз мечів"

Вам спадає на думку блискуча ідея, яка допоможе вирішити набридлу проблему. Будьте уважні та готові "до прийому сигналу".

Телець

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Вам доведеться почати щось нове. Можливо, це буде навчання чи нове завдання на роботі. На вас чекає успіх.

Близнюки

Карта дня "Дама кубків"

Не розслабляйтеся на роботі та не приймайте бажане за дійсне. Не виключено, що ви можете постраждати через чужі негативні емоції.

Рак

Карта дня "Дама мечів"

Вам може вдасться найфантастичніший трюк. Якщо ви досі почувалася соромно, то тепер у вас є шанс ухвалити правильне рішення та звільнитися від цього.

Лев

Карта дня "Лицар пентаклів"

Беріться лише за справи серйозні та перевірені. Нікому не вдасться обвести вас навколо пальця.

Діва

Карта дня "Вісімка жезлів"

Чекайте на хороші новини та сприятливі зміни. Якщо ви збиралися почати щось нове, то у вас є хороший шанс досягти успіху.

Терези

Карта дня "Паж мечів"

Вас критикуватимуть, ваші пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, містить чимало цінного.

Скорпіон

Карта дня "Король петаклів"

Ви можете підбити підсумки своєї праці та порадіти їм. Дозвольте собі трохи відпочити.

Стрілець

Карта дня "Сімка жезлів"

Не бійтеся змін. Довіртеся інтуїції та слухайте серце, воно зараз наштовхує на правильні рішення.

Козеріг

Карта дня "Вісімка кубків"

Вам доведеться розлучитися з тим, що було давно чи добре знайоме, — настав час шукати нові шляхи. Не відступайте.

Водолій

Карта дня "Туз жезлів"

Виявляйте ініціативу та рішуче рухайтеся вперед. Не будьте захоплені, нетерплячі та самовпевнені.

Риби

Карта дня "Лицар кубків"

Можливо, ви отримаєте таке емоційне підживлення, яке піднесе вас на сьоме небо. Використовуйте цю нагоду, щоб влаштувати свої справи.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl