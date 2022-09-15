Самые большие лежебоки и труженики по знаку Зодиака

Сколько раз вы слышали фразу: "Лень — двигатель прогресса"? Наверняка каждый раз улыбались, а то и соглашались со сказанным. Ведь лень действительно иногда порождает очень креативные решения проблем, облегчает жизнь. Тогда как неумение вовремя остановиться, излишний трудоголизм может привести к серьезным неприятностям. Посмотрите, что о вашем отношении к работе говорят звезды.

Related video

Водолеи

Обычно Водолеи добросовестны и ответственны, но ненавидят бессмысленную работу, которая может свалиться на их голову. Вот тогда это — образцовые ленивцы.

Рыбы

Рыбы всегда чувствуют себя достойными руководящей должности. Зачастую это так и есть. И тогда они выкладываются на полную. А вот постараться пройти карьерную лестницу снизу — это не для Рыб. Впрочем, поставленные задачи они выполняют, пусть и с тяжелым сердцем.

Овны

Овны очень упрямы и работают хорошо только над тем, что считают интересным. Если дело им не нравится — никто не заставит Овнов им заниматься долго.

Тельцы

Надежные труженики. Безупречно выполнят любую работу, даже ту, которая им не нравится.

Близнецы

Близнецы — люди настроения. Они могут свернуть горы на работе и достичь самых высоких вершин, забывая при этом об отдыхе. Но если у них нет настроения или они потеряли интерес к делу — "пиши пропало".

Раки

Раки очень рациональные. Они могут потерять мотивацию к работе и больше ничто не заставит их трудится, а могут так загореться идеей, что забудут про сон и отдых. Все дело в их настроении!

Львы

Львы избирательны в работе — они не ленятся, но и не перетруждаются без надобности. Это именно они готовы изобрести очередное чудо прогресса, лишь бы оно упростило им жизни.

Девы

Дисциплинированные и усидчивые Девы смогут довести до конца любое, даже самое сложное дело. И добиться в нем успеха. им надо напоминать, что работа — не волк и что отдых тоже очень важен.

Весы

Весы для любого коллектива — находка. Они добросовестны и ответственны, на них можно положится. единственный нюанс — они никогда не будут проявлять инициативу и брать на себя дополнительные обязательства, даже если это выгодно прежде всего им самим.

Скорпионы

Скорпионы зависимы от успеха, это иногда играет с ними злую шутку — они не умеют вовремя уйти из пустого проекта, не понимают, когда нужно остановиться и проанализировать что именно они делают не так.

Стрельцы

Стрельцы надежные и честные партнеры, с ними всегда можно идти в разведку — не подведут в любом деле. Но иногда они зацикливаются над чем-то и теряют продуктивность и интерес к работе.

Козероги

Работа для Козерогов — способ самореализации и повышения самооценки. Они стремятся быть во всем первыми, иногда преувеличивая свою значимость.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ