Найбільші лежні та трудівники за знаком Зодіаку

Скільки разів ви чули фразу: "Лінь — двигун прогресу"? Напевно, щоразу посміхалися, а то й погоджувалися зі сказаним. Адже лінощі справді іноді породжують дуже креативні вирішення проблем, полегшують життя. Тоді як невміння вчасно зупинитись, зайвий трудоголізм може призвести до серйозних неприємностей. Подивіться, що про ваше ставлення до роботи говорять зірки.

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Водолії

Зазвичай Водолії сумлінні та відповідальні, але ненавидять безглузду роботу, яка може впасти на їхню голову. Ось тоді це зразкові лінивці.

Риби

Риби завжди почуваються гідними керівної посади. Найчастіше це так і є. І тоді вони викладаються на повну. А ось постаратися пройти кар'єрні сходи знизу — це не для Риб. Утім, поставлені завдання вони виконують, хай і з тяжким серцем.

Овни

Овни дуже вперті й працюють добре лише над тим, що вважають цікавим. Якщо справа їм не подобається, ніхто не змусить Овнів займатися цим довго.

Тельці

Надійні трудівники. Бездоганно виконають будь-яку роботу, навіть ту, яка їм не подобається.

Близнюки

Близнюки — люди настрою. Вони можуть звернути гори на роботі й досягти найвищих вершин, забуваючи при цьому про відпочинок. Але якщо вони не мають настрою або втратили інтерес до справи — "пиши пропало".

Раки

Раки дуже раціональні. Вони можуть втратити мотивацію до роботи, і більше ніщо не змусить їх працювати, а можуть так спалахнути ідеєю, що забудуть про сон і відпочинок. Уся справа в їхньому настрої!

Леви

Леви вибіркові в роботі — вони не лінуються, але й не перепрацьовують без потреби. Це саме вони готові винайти чергове диво прогресу, аби воно спростило їм життя.

Діви

Дисципліновані та посидючі Діви зможуть довести до кінця будь-яку, навіть найскладнішу справу й досягти в ній успіху. Їм треба нагадувати, що робота — не вовк і що відпочинок також дуже важливий.

Терези

Терези — для будь-якого колективу знахідка. Вони сумлінні та відповідальні, на них можна покластися. Єдиний нюанс — вони ніколи не виявлятимуть ініціативу та не братимуть на себе додаткові зобов'язання, навіть якщо це вигідно передусім їм самим.

Скорпіони

Скорпіони залежні від успіху, це іноді грає з ними злий жарт — вони не вміють вчасно піти з пустого проєкту, не розуміють, коли потрібно зупинитися та проаналізувати, що саме вони роблять не так.

Стрільці

Стрільці надійні та чесні партнери, з ними завжди можна йти в розвідку — не підведуть у будь-якій справі. Але іноді вони зациклюються над чимось і втрачають продуктивність та інтерес до роботи.

Козероги

Робота для Козерогів — спосіб самореалізації та підвищення самооцінки. Вони прагнуть бути в усьому першими, іноді перебільшуючи свою значущість.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ