Руководствуйтесь холодным рассудком. Что говорит таролог про 16 сентября 2022 года?

Карты Таро предсказывают день, благоприятный для перемен. Успех ждет терпеливых и спокойных, умеющих сохранять самообладани

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Овен

Карта дня "Пятерка кубков"

День сулит разочарование. Вас могут огорчить близкие или коллеги, может показаться, что началась "черная полоса". Не огорчайтесь, все поправимо.

Телец

Карта дня "Паж жезлов"

Хорошее время для положительных перемен. Это могут быть перспективные предложения по работе или неожиданный отпуск. Главное — не сомневайтесь в себе.

Близнецы

Карта дня "Страшный Суд"

Вы стоите на пороге нового этапа в жизни. Сейчас важно быть спокойным и понимать все знаки судьбы, которые будут часто появляться. В итоге вы сделаете правильный выбор.

Рак

Карта дня "Десятка кубков"

День семейной идиллии. Вы сможете восстановить потраченные силы, перезарядиться и вдоволь помечтать. Более того, все мечты имеют огромные шансы воплотиться в жизнь.

Лев

Карта дня "Четверка пентаклей"

Карты пророчат сегодня вам щедрый подарок. Но не теряйте голову, особенно внимательно отнеситесь к деньгам. Не поддавайтесь на пустые искушения.

Дева

Карта дня "Пятерка жезлов "

Вас могут ждать испытания, в которых придется проявить свой профессионализм. Победить обстоятельства поможет выдержка и легкое равнодушие.

Весы

Карта дня "Колесница"

Дисциплина и организованность помогут контролировать возникшую неприятную ситуацию. Вторая половина дня будет успешной в профессиональной среде.

Скорпион

Карта дня "Восьмерка кубков"

Хорошую службу сегодня вам сослужит решительность. Главное — не сомневайтесь в себе, даже если вам придется все бросить и двигаться в противоположном направлении.

Стрелец

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Если что-то уходит от вас — не держите. Это было не ваше. Поработайте лучше над собой, уделите внимание ментальному и физическому здоровью.

Козерог

Карта дня "Четверка мечей" (в перевернутом положении)

Видимо, вы пытаетесь уйти от каких-то проблем и закрыть глаза на ситуацию, которая вас не устраивает. Пускать все не самотек – не лучшее решение, постарайтесь проявить активность.

Водолей

Карта дня "Сила"

Даже если утро начнется с проблем — не огорчайтесь, они, скорее всего, закончатся к обеду. Но впредь уделяйте больше внимания насущным проблемам и доделайте все, что откладывали на потом.

Рыбы

Карта дня "Страшный Суд" (в перевернутом положении)

Терпение, спокойствие и дипломатичность — ваши лучшие друзья сегодня. Не спешите с выводами, не рубите с плеча. Все окажется проще, чем выглядит сейчас.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl