Керуйтеся холодним розумом. Що каже таролог про 16 вересня 2022 року?

Карти Таро пророкують день, сприятливий для змін. Успіх чекає терплячих і спокійних, які вміють зберігати самовладання

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Овен

Карта дня "П'ятірка кубків"

День обіцяє розчарування. Вас можуть засмутити близькі чи колеги, може здатися, що почалася "чорна смуга". Не засмучуйтеся, все можна виправити.

Телець

Карта дня "Паж жезлів"

Гарний час для позитивних змін. Це можуть бути перспективні пропозиції щодо роботи або несподівана відпустка. Головне — не сумнівайтеся у собі.

Близнюки

Карта дня "Страшний Суд"

Ви стоїте на порозі нового етапу життя. Зараз важливо бути спокійним і розуміти всі знаки долі, які часто з'являтимуться. У результаті ви зробите правильний вибір.

Рак

Карта дня "Десятка кубків"

День сімейної ідилії. Ви зможете відновити витрачені сили, перезарядитись і вдосталь помріяти. Щобільше, всі мрії мають величезні шанси втілитись у життя.

Лев

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Карти пророкують вам сьогодні щедрий подарунок. Але не втрачайте голову, особливо уважно поставтеся до грошей. Не піддавайтеся на порожні спокуси.

Діва

Карта дня "П'ятірка жезлів"

На вас можуть чекати випробування, в яких доведеться проявити свій професіоналізм. Перемогти обставини допоможе витримка та легка байдужість.

Терези

Карта дня "Колісниця"

Дисципліна і організованість допоможуть контролювати неприємну ситуацію, що виникла. Друга половина дня буде успішною у професійному середовищі.

Скорпіон

Карта дня "Вісімка кубків"

Хорошу службу сьогодні вам стане рішучістю. Головне — не сумнівайтеся у собі, навіть якщо вам доведеться все кинути та рухатися у протилежному напрямку.

Стрілець

Карта дня "Вісімка жезлів"

Якщо щось уникає вас — не тримайте. Це було не ваше. Попрацюйте краще над собою, приділіть увагу ментальному та фізичному здоров'ю.

Козеріг

Карта дня "Четвірка мечів" (у перевернутому положенні)

Мабуть, ви намагаєтеся уникнути будь-яких проблем і заплющити очі на ситуацію, яка вас не влаштовує. Пускати все не самоплив — не найкраще рішення, постарайтеся проявити активність.

Водолій

Карта дня "Сила"

Навіть якщо ранок почнеться із проблем — не засмучуйтесь, вони, швидше за все, закінчаться до обіду. Але надалі приділяйте більше уваги насущним проблемам і доробіть усе, що відкладали потім.

Риби

Карта дня "Страшний Суд" (у перевернутому положенні)

Терпіння, спокій та дипломатичність — ваші найкращі друзі сьогодні. Не поспішайте з висновками, не рубайте з плеча. Все виявиться простіше, ніж зараз.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl