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Стиль жизни

"Тела, Тела, Тела". Стоит ли смотреть фильм с экс-бойфрендом Ким Кардашьян в главной роли

Фильм "Тела, тела, тела" 2022 фото

Давно на экраны не выходили фильмы в жанре молодежных ужастиков. Правда, это снова не он

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В середине сентября 2022 в Украине стартовал показ молодежного триллера "Тела, тела, тела", главная достопримечательность которого — участие в проекте Пита Дэвидсона — известного стендапера и, до недавнего времени, близкого друга и возлюбленного Ким Кардашьян, чьи отношения длились около девяти месяцев и закончились незадолго до выхода фильма в США (в начале августа). К слову, по слухам, съемки в этом фильме стали причиной частых ссор Пита Дэвидсона и Ким Кардашьян. Кроме того, влюбленные вынуждены были расставаться на долгое время, так как съемочный процесс проходил в Австралии и, как утверждали таблоиды, занимали много времени возлюбленного Ким.

Незадолго до окончания съемок Ким Кардашьян навещала бойфренда в Австралии, где они провели несколько романтических дней, а всего пару недель спустя, пара распалась.

Фильм "Тела, тела, тела" 2022 фото Fullscreen

Режиссером фильма выступила нидерландская актриса Халина Рейн, которая собрала на съемочной площадке стайку мало известных молодых актеров. Съемки картины проходили в пределах интерьеров особняка.

Сюжет картины рассказывает историю, которая начинается с приезда одной из подруг хозяина особняка Чарльза (Пит Дэвидсон), которая присоединяется к компании ребят, собравшихся хорошо повеселиться в ожидании урагана. Через короткое время хозяина дома находят с перерезанным горлом.

Трейлер фильм "Тела, тела, тела" 2022 фото

В общем и целом, фильм выдержан в традициях и рамках жанра молодежного триллера с применением режиссерских и сценарных приемов, призванных испугать в "нужных" моментах. Интрига картины удерживает внимание зрителей до последнего эпизода.

Из позитивных моментов, которые можно отметить в ходе просмотра картины — ностальгия по хоум-пати, в которых каждый из нас хоть раз принимал участие в период школьных или студенческих лет, а может и позже. Также можно порадоваться тому, что для нас такие события закончились менее драматично. Да и саундтрек вызывает позитивные эмоции и желание собрать друзей дома приготовить алкогольные коктейли.

Так стоит ли смотреть фильм "Тела, тела, тела"?

Да, если:

  • Вам нравится Пит Дэвидсон
  • Вам нравятся домашние вечеринки и у вас ностальгия по квартирникам
  • Вам в целом нравятся молодежные триллеры

Нет, если:

  • У вас есть, на что потратить время.