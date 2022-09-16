"Тела, Тела, Тела". Стоит ли смотреть фильм с экс-бойфрендом Ким Кардашьян в главной роли

Давно на экраны не выходили фильмы в жанре молодежных ужастиков. Правда, это снова не он

Related video

В середине сентября 2022 в Украине стартовал показ молодежного триллера "Тела, тела, тела", главная достопримечательность которого — участие в проекте Пита Дэвидсона — известного стендапера и, до недавнего времени, близкого друга и возлюбленного Ким Кардашьян, чьи отношения длились около девяти месяцев и закончились незадолго до выхода фильма в США (в начале августа). К слову, по слухам, съемки в этом фильме стали причиной частых ссор Пита Дэвидсона и Ким Кардашьян. Кроме того, влюбленные вынуждены были расставаться на долгое время, так как съемочный процесс проходил в Австралии и, как утверждали таблоиды, занимали много времени возлюбленного Ким.

Незадолго до окончания съемок Ким Кардашьян навещала бойфренда в Австралии, где они провели несколько романтических дней, а всего пару недель спустя, пара распалась.

Режиссером фильма выступила нидерландская актриса Халина Рейн, которая собрала на съемочной площадке стайку мало известных молодых актеров. Съемки картины проходили в пределах интерьеров особняка.

Сюжет картины рассказывает историю, которая начинается с приезда одной из подруг хозяина особняка Чарльза (Пит Дэвидсон), которая присоединяется к компании ребят, собравшихся хорошо повеселиться в ожидании урагана. Через короткое время хозяина дома находят с перерезанным горлом.

[ + – ] Трейлер фильм "Тела, тела, тела" 2022 фото

В общем и целом, фильм выдержан в традициях и рамках жанра молодежного триллера с применением режиссерских и сценарных приемов, призванных испугать в "нужных" моментах. Интрига картины удерживает внимание зрителей до последнего эпизода.

Из позитивных моментов, которые можно отметить в ходе просмотра картины — ностальгия по хоум-пати, в которых каждый из нас хоть раз принимал участие в период школьных или студенческих лет, а может и позже. Также можно порадоваться тому, что для нас такие события закончились менее драматично. Да и саундтрек вызывает позитивные эмоции и желание собрать друзей дома приготовить алкогольные коктейли.

Так стоит ли смотреть фильм "Тела, тела, тела"?

Да, если:

Вам нравится Пит Дэвидсон

Вам нравятся домашние вечеринки и у вас ностальгия по квартирникам

Вам в целом нравятся молодежные триллеры

Нет, если: